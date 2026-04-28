[6·3 지선 예비후보 인터뷰] 박형준 “부산, ‘월드클래스’로 도약”…‘언더독’ 자처하며 반전 자신

"선거 어려워…시민 재평가로 지지율 올라"

"독자 선대위 당과 거리두기 아니야"

韓과 연대 가능성에 "당 후보 결정 안돼"

KakaoTalk_20260428_151837171 0 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 28일 부산진구 선거캠프 사무실에서 아시아투데이와 인터뷰를 하고 있다. /박형준 캠프 제공

3선에 도전하는 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 부산을 2030년까지 글로벌 허브도시를 넘어 '월드클래스 도시'로 도약시키겠다는 비전을 제시했다. 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 체제로 전환한 그는 스스로를 '언더독'으로 규정하며 막판 반전을 자신했다.박 후보는 28일 부산진구 선거캠프 사무실에서 진행한 본지와의 인터뷰에서 "부산은 이미 대한민국의 대도시를 넘어 세계 속의 도시로 자리 잡고 있다"며 "글로벌 허브도시를 완성하고 명실상부한 월드클래스 도시로 만드는 것이 제 목표"라고 밝혔다.전날 예비후보 등록을 마친 그는 "현직 시장이지만 이번 선거는 쫓아가는 입장"이라며 "시정에 오래 머무르기보다 조속히 선거운동 체제로 전환하는 것이 맞다고 판단했다"고 말했다.최근 부산 민심에 대해서는 "이재명 정권 1년 차인 만큼 여권이 득점할 요인이 많아 선거가 상당히 어렵다"면서도 "후보 확정 이후 지난 5년간의 시정 활동에 대한 시민 평가가 새롭게 이뤄지면서 지지율이 상승하고 있다"고 강조했다.재임 기간 주요 성과로는 고용지표 개선을 첫손에 꼽았다. 박 후보는 "OECD 기준으로 전국 7개 특·광역시 가운데 부산의 고용률 상승폭이 가장 컸고, 역대 처음으로 상용근로자 100만명을 돌파했다"며 "정규직 증가율 역시 7개 특·광역시 중 부산이 압도적으로 높다"고 말했다.그는 이념과 진영을 넘어선 '시민 대통합 캠프' 구상도 밝혔다. 박 후보는 "부산을 월드클래스 도시로 만드는 데 동의하는 사람이라면 정치적 이념과 노선에 관계없이 누구나 참여할 수 있는 캠프를 만들겠다"며 "보수와 중도는 물론 일부 진보세력까지 함께하는 용광로 캠프를 구성하겠다"고 했다.최근 지지율 격차가 좁혀지는 것과 관련해 일각에서 제기되는 '샤이 보수' 주장에는 선을 그었다. 그는 "샤이 보수가 따로 있는 것이 아니다"라며 "국민의힘에 불만을 갖고 이탈했던 보수층이 다시 결집하고 있는 것"이라고 설명했다.이어 "대한민국 민주주의가 흔들리고 있다고 보는 부산 시민들이 많다"며 "시민들은 지금과 같은 일당 독주 체제가 이어질 경우 삼권분립이 무너질 수 있다는 우려를 갖고 있다"고 주장했다.부울경 메가시티 논의에 대해서는 "철 지난 얘기"라고 평가했다. 박 예비후보는 "메가시티는 행정통합이 어려울 때 추진하는 방식"이라며 "행정통합이 가능한 상황에서 권한 없는 메가시티를 만드는 것은 옥상옥이 될 수 있다"고 지적했다.부산 글로벌허브도시 특별법의 국회 본회의 통과가 무산된 데 대해서는 "대통령 말 한마디에 원천무효라고 주장하는 것은 국회를 무시하는 처사"라며 "대통령 말 한마디에 꼼짝 못하는 여당과 여당 후보는 스스로 대통령의 시녀임을 자인하는 것"이라고 비판했다.박 후보는 경쟁자인 전재수 더불어민주당 후보와의 차별점으로 '생각의 깊이'를 들었다. 그는 "평생 대한민국과 부산 발전을 고민해 온 사람과 정치활동만 해 온 사람 사이에는 생각의 깊이에서 차이가 있을 수밖에 없다"며 "저는 시민운동가, 기자, 교수, 청와대 수석, 시장, 국회의원 등 다양한 경험을 통해 일머리를 축적해 왔다"고 말했다.독자 선거대책위원회 구성과 관련해서는 "독자 선대위가 당과의 거리 두기를 의미하는 것은 아니다"라며 "지방선거는 지역선거인 만큼 후보 중심의 지역 선대위가 더 중요하다"고 설명했다. 이어 "당은 중앙정치에서 현 정권과 제대로 맞서 싸우면 된다"며 "선거에 도움이 되는 차원에서 하는 이야기일 뿐, 누구를 배제하겠다는 뜻은 아니다"라고 했다.부산 북구갑 국회의원 재보궐선거에 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표와의 선거 연대 가능성에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 박 후보는 "당 후보가 결정되지 않은 상태에서 연대 논의를 하는 것은 선거에 도움이 되지 않는다"며 "후보가 선거 승리를 위해 필요하다고 판단할 경우 단일화를 하는 것"이라고 말했다. 다만 그는 "한 전 대표를 배척해야 한다는 것이 제 입장은 아니다"라고 여지를 남겼다.