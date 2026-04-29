알파고 10년, 바둑과 AI시대를 바꾼 시간

하사비스와 신진서 친선 기념대국

‘알파고 10년’, 기술과 인간의 경계

"인간의 직관과 창의성 있어야"

기념대국하는 허사비스 구글 딥마인드 CEO와 신진서 9단 0 데미스 하사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 신진서 9단이 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 '알파고 10년: 위대한 동행'에서 기념대국을 하고 있다. /연합

2016년 이세돌-알파고 대국 이후 10년이 지났다. 그 사이 바둑의 연구와 준비 방식은 크게 달라졌고, 인공지능은 핵심 도구로 자리 잡았다. 변화의 출발점에 있던 데미스 하사비스와 그 흐름 속에서 경쟁해온 신진서가 한자리에 마주 앉았다.데미스 하사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 신진서 9단은 29일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '알파고 10년: 위대한 동행' 행사에서 10분간의 짧은 친선 대국을 갖고 지난 10년을 되짚었다. 아마 수준의 하사비스가 신진서를 이기는 것은 불가능했기에 승패는 중요하지 않았다. 바둑을 넘어선 변화와 미래에 대한 성찰이 이날의 핵심이었다. 하사비스는 친선 대국 후 양재호 한국기원 사무총장으로부터 아마추어 공인 7단을 수여 받았다.대국 후 하사비스는 "알파고를 만들어 바둑을 가르치는데 굉장히 오랜 시간이 걸렸다. 그래도 2016년 대국이 있었기에 AI를 다른 분야까지 확장할 수 있었다"며 "딥마인드를 창립하기 전 케임브리지에서 컴퓨터 공학을 공부할 때 바둑도 함께 공부했다. 당시 많은 수학자들이 실제로 바둑을 즐겼다"고 회고했다. 바둑은 인간의 지성과 구조적 사고가 응축된 게임이었기에, AI 연구자들에게 바둑은 자연스러운 도전 과제였다는 맥락이다.AI 시대를 살아가는 기사로서 신진서의 시선은 보다 현실적이었다. 신진서는 "이제는 모두가 AI로 바둑을 공부한다. AI는 승리만을 위한 접근을 하는데, 이게 굉장히 창의적으로 보여 신기하고 재밌었다"며 "예전의 나는 전투 지향적인 스타일이었다. 그런데 승리를 지향하는 바둑을 두는 AI를 보면서 나도 그와 닮아가려 노력했다"고 말했다. 감각과 기세 중심이던 스타일에서, 효율과 확률 중심으로 이동했다는 설명이다. 현대 바둑 전체의 흐름을 보여주는 단면이기도 하다.10년 전, 인간은 AI에게 충격적인 패배를 경험했다. 이후 바둑은 빠르게 변했고, AI는 연구 도구이자 훈련 방식으로 자리 잡았다. 이날 두 사람의 대화는 그 변화가 이미 일상이 됐음을 보여줬다. 다만 그 활용과 방향을 정하는 주체는 여전히 인간이라는 점도 분명히 했다.하사비스는 "사람들이 일상 업무에서 AI를 도구로 활용하고 있지만, 인간의 직관과 창의성이 있어야 어떤 문제를 해결할지 찾고 그 방안도 내놓는다"고 말했다. 기술이 답을 제시할 수는 있어도, 질문을 정의하는 주체는 여전히 인간이라는 뜻이다. 신진서 역시 "AI를 닮으려 노력하는 것은 좋다. 다만, 어느 정도 선은 지켜야 한다"며 "자신의 스타일까지 버려가며 AI를 닮으려 하는 것은 안 된다"고 강조했다.