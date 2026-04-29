[가정의 달 선물 특집] 감사의 계절, 마음을 전하세요

이마트 장난감 기부 캠페인 1 0 이마트 모델이 이마트 청계천점에서 모델들이 '어린이날 페스타' 할인 상품을 소개하고 있다./이마트

◇ 포켓몬·산리오…인기 완구 최대 80% 할인

KakaoTalk_20260429_115112045 0 디즈니·픽사 애니메이션 '토이 스토리'를 테마로 한 '쉐어 더 해피니스' 행사 이미지. 현대백화점은 가정의 달을 맞아 전국 점포에서 관련 행사를 진행한다. / 현대백화점

◇ 디즈니코리아 손잡고 토이 스토리에 '푹'

KakaoTalk_20260422_180437222 0 정관장이 5월 가정의 달을 맞아 '가정의 달 프로모션'을 오는 16일까지 진행한다./정관장

◇ 최대 15% 저렴하게…홍삼으로 챙기는 건강

에몬스 0 에몬스 전도연 광고 캠페인./에몬스

◇ '좋은 휴식은 에몬스럽게' 수면의 질 업

1 LG생활건강 더후 공진향 궁중세트 2 0 LG생활건강 더후 공진향 공중세트. / LG생활건강

◇ '탄력·보습·진정' 기능별 라인업 강화

[롯데홈쇼핑] 요즘쇼핑 유리네 방송 이미지 (1) 0 요즘쇼핑 유리네 방송 이미지. / 롯데홈쇼핑

◇ 영양제·뮤지컬 티켓…맞춤선물 한가득

어린이날과 어버이날, 스승의날 등 기념일이 이어지는 감사의 계절 5월은 완구·건강식품·뷰티·패션·식품 선물세트 수요가 집중되는 시기다. 이에 주요 유통업체들은 인기 캐릭터 완구부터 실속형 먹거리, 프리미엄 건강 선물까지 다양한 상품군을 앞세워 할인 행사와 기획전을 잇달아 선보이고 있다.이마트가 어린이날을 앞두고 인기 완구를 최대 80% 할인 판매한다.29일 이마트는 오는 5월 5일까지 '어린이날 페스타'를 열고 캐릭터 장난감, 디지털 완구, 블록 등 어린이날 선물 수요가 높은 상품을 특가에 선보인다고 밝혔다.이번 행사에서는 포켓몬 30주년을 기념해 관련 상품 200여종을 특별가에 판매한다. '후아유 포켓몬 피카츄'는 50% 할인한 2만2450원에, 포켓몬 아케이드 게임에 사용할 수 있는 '포켓몬 태그스타 박스'는 1만7900원에 판매한다. 포켓몬 피규어, 보드게임, 랜덤 몬스터볼 등도 최대 30% 할인한다.게임기와 드론, 로봇 등 디지털 완구 할인 행사도 진행한다. 닌텐도 스위치 2 본체와 액세서리를 함께 구매하면 최대 2만원 할인 혜택을 제공하고, 닌텐도 스위치 타이틀은 행사카드 전액 결제 시 최대 20% 할인 판매한다. '에어크래프트 미니프로 드론', '로보사이언 코딩로봇', 산리오·미미·타요 등 캐릭터 노트북도 최대 30% 할인된 가격에 판매한다.부담 없이 구매할 수 있는 초저가 완구도 마련했다. 마이멜로디, 헬로키티 등 산리오 캐릭터 네모블럭과 미니 자동차 세트, 공룡 투명블럭 등을 2000원·3000원 균일가로 판매한다.5월 1일부터 5일까지는 타임딜과 5일 특가, 반값딜 등 추가 프로모션이 이어진다. 매일 오전 10시부터 오후 1시까지 진행되는 타임딜에서는 행사카드 전액 결제 시 일부 상품을 최대 80% 할인한다. '콩순이 자판기'는 80% 할인한 9980원, '미미 헬로키티 애플하우스'는 70% 할인한 2만940원에 판매된다.한편 이마트는 5월 6일까지 중고 장난감 기부 캠페인도 진행한다. 사용하지 않는 장난감을 이마트 고객만족센터를 통해 기부하면 선착순 2만명에게 어린이날 장난감 할인 쿠폰 등 4종 할인 쿠폰팩을 증정한다.현대백화점은 5월 가정의 달을 맞아 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 디즈니·픽사의 애니메이션 '토이 스토리'를 테마로 한 '쉐어 더 해피니스' 행사를 진행한다. 행사는 오는 5월 1일부터 6월 21일까지 현대백화점과 현대 아울렛 전국 점포에서 열린다.이번 행사는 어린이날 연휴 기간 나들이에 나서는 가족 단위 고객들을 위해 체험형 이벤트를 선보이고자 기획됐다. 행사 기간 매장 곳곳을 토이 스토리 콘셉트로 꾸미고, 페이스 페인팅과 풍선 증정 등 참여형 이벤트를 운영한다.핵심 볼거리로는 무역센터점에 설치되는 높이 7.6m 규모의 대형 포토존이 있다. 6월 개봉 예정인 '토이 스토리5'를 테마로 구성됐으며, '우디'와 '버즈' 등 캐릭터 설치물과 체험형 전시 공간도 함께 마련된다.이와 함께 토이 스토리 테마 상품을 판매하는 팝업스토어를 송도점·무역센터점·판교점·더현대 서울 등 7개 점포에서 순차적으로 운영한다. 어린이날(5월 5일)에는 현대백화점 킨텍스점에서 페이스 페인팅을, 현대프리미엄아울렛 김포점과 현대백화점 천호점에서는 캐릭터 풍선을 증정한다.경품 이벤트와 팬아트 콘테스트도 있다. 오는 30일부터 5월 24일까지 매장 방문 후기를 남긴 고객을 대상으로 최대 300만원 상당의 여행 상품권 등을 증정하고, 디즈니 팬아트 공모를 통해선 5만원 상당 상품권 등을 제공한다.현대백화점 관계자는 "세대를 넘어 사랑받는 애니메이션인 토이 스토리를 테마로 부모와 아이 모두가 함께 즐길 수 있는 다양한 행사를 준비했다"고 밝혔다.정관장은 5월 가정의 달을 맞아 주요 제품 할인과 포인트 혜택 등을 담은 '가정의달 프로모션'을 오는 16일까지 진행한다.이번 프로모션에선 주요 대표 제품에 한해 '10% 할인'이 적용된다. 정관장의 대표 제품인 '에브리타임', '홍삼정', '홍삼톤'을 포함해 '화애락', '천녹', '황진단', '다보록', '홍이장군', '아이패스', '아이키커' 등 주요 제품이 포함된다.혈당 케어 전문 브랜드 'GLPro'와 남성건강 전문 브랜드 'RXGIN'은 15% 할인 혜택을 받을 수 있다. 정관장은 수요자 특성과 선물 목적에 따라 제품을 선택할 수 있도록 구성했다.프로모션 초기 8일간(4월 23일~30일)에는 30만 원 이상 구매 고객을 대상으로 '트리플 포인트 적립' 혜택도 제공한다. 가정의달 선물을 미리 준비하는 고객들이 추가 혜택을 누릴 수 있도록 한 조치다.오프라인 로드샵에서는 카드사 제휴 혜택도 마련됐다. 5월 8일까지 20만 원 이상 구매 시 현대카드 M포인트를 최대 8만 포인트까지 사용할 수 있으며, 삼성카드 LINK 이용 고객에게는 최대 3만원 청구 할인 혜택이 적용된다.정관장 관계자는 "이번 프로모션은 최근 건강기능식품 시장의 실속형 소비와 개인화 트렌드를 반영해 기획했다"며 "어버이날을 비롯한 가정의달 전반에 걸쳐 건강 선물을 고민하는 고객들에게 믿을 수 있는 선택지가 되길 바란다"고 말했다.에몬스가 5월 가정의 달을 맞아 신규 TV 광고 캠페인을 통해 가족과 휴식의 의미를 재조명하며 본격적인 브랜드 커뮤니케이션에 나섰다.이번 캠페인 '좋은 휴식은 에몬스럽게'는 일상 속 피로를 회복하는 공간으로서의 '집'에 초점을 맞췄다. 특히 영상 제작 과정에 가구 업계 최초로 인공지능(AI) 기술이 활용됐다. 세련되고 몰입감 높은 프리미엄 공간의 이미지를 시각적으로 구현했다는 평가다.광고에는 배우 전도연이 등장한다. 2008년부터 18년째 인연을 이어오고 있으며 업계에서도 이례적인 장기 파트너십으로 여겨진다. 기업과 모델 간의 지속적인 협업은 브랜드가 강조해 온 '변함없는 신뢰'라는 가치와 맞닿아 있다는 해석이 나온다.에몬스는 이번 광고를 통해 거실, 다이닝은 물론 수면의 질을 좌우하는 하이엔드 매트리스를 집중 노출하며 가정의 달 부모님과 가족을 위한 최고의 선물로서 매트리스 라인업의 전문성을 강조했다.에몬스 관계자는 "에몬스만의 감성과 기술력이 결합된 제품을 통해 건강한 휴식의 경험을 제공할 것"이라고 전했다.한편 에몬스는 신규 캠페인 온에어 및 가정의 달을 기념해 풍성한 프로모션을 진행한다. 광고 속 '전도연 가구'를 포함한 주요 제품들을 대상으로 최대 35% 할인 혜택을 제공하며 침대와 매트리스를 세트로 구매하는 고객에게는 라텍스 베개를 사은품으로 증정한다.LG생활건강은 5월 '감사의 달'을 맞아 브랜드별 대표 제품을 묶은 화장품 선물세트를 선보인다. 탄력·보습·진정 등 기능별 라인업을 강화하고 가격대를 세분화해 선택 폭을 넓힌 것이 특징이다.프리미엄 라인에서는 '더후 공진향 궁중세트'를 앞세웠다. 토너·에멀전·크림 3종으로 구성된 이 제품은 더후 뷰티 연구센터의 피부 연구와 기술력이 결합된 탄력 특화 성분 '공진솔루션TM'을 담아 피부 탄력 개선에 초점을 맞췄다. 인체 적용 시험에서 4주 사용 시 이마·눈가·볼 부위 탄력 개선 효과가 확인됐다는 설명이다.자연·발표 화장품 '숨37°'는 워터-풀 마린 릴리프 젤 크림 대용량 세트를 시즌 한정 출시한다. 마린 프로바이오틱스와 6종 발효 히알루론산 기반 보습 성분을 적용해 수분 유지력을 강화한 것이 특징으로, 제품 사용 중단 후 100시간이 지나도 보습 효과가 유지되는 것으로 나타났다.안티에이징 수요를 겨냥한 '오휘 더 퍼스트 제너츄어 2종 세트'도 있다. 시그니처 83셀TM 성분을 적용해 탄력·피부결·광채 개선 효과를 강조했으며, 스킨과 에멀전을 병행 사용 시 손상된 피부 장벽이 단 하루 만에 65.7% 개선되는 것으로 나타났다.이외에도 LG생활건강은 '빌리프 에이지 넉다운 세트', '더페이스샵 예화담 수분 광채 크림 세트', '닥터벨머 시카 2종 세트' 등 5만원대부터 20만원대까지 폭넓은 가격대의 선물세트를 선보였다.롯데홈쇼핑은 가정의 달을 맞아 선물·효도·가족 소비 수요를 겨냥한 프로모션을 선보인다. 건강식품과 뷰티 상품을 중심으로 편성을 확대하고, 고객 체감 혜택을 높이는 데 초점을 맞췄다.롯데홈쇼핑은 오는 5월 1일부터 10일까지 창립 25주년 기념 행사 '이리오십쇼'를 진행한다. 행사 기간 동안 25만원 이상 구매 고객에게 생활밀착형 생필품을 사은품으로 제공하고, 특정 시간대 적립금을 랜덤 지급하는 '이오 오픈런' 이벤트도 운영한다. 매일 오전 9시 선착순 3만명에게 적립금을 제공하며, 최대 적립금은 기존 5만원에서 25만원으로 확대했다.TV 방송에서는 '최유라쇼', '요즘쇼핑 유리네' 등 대표 프로그램을 중심으로 가정의 달 특집을 편성하고 최대 25% 할인 혜택을 제공한다. '최유라쇼'는 프리미엄 선물 상품을 집중 배치해 건강식품과 식품, 주방용품 등을 선보인다. 꼼드프로방스 유기농 잼, 천생연 세척 사과 등 프리미엄 식품과 발뮤다 그린팬 등 인기 상품으로 구성됐다. '요즘쇼핑 유리네'는 노블레사 올리브 오일, 에스더 영양제 등 건강·프리미엄 식품을 중심으로 편성한다.모바일 라이브 '엘라이브'는 힐링·뷰티·유아동을 핵심 키워드로 내세운다. 6일에는 약손명가헬스케어 특가전을 통해 리프팅 뷰티 디바이스 세트를 최대 50% 할인된 가격에 선보이고, 구매 고객 대상 사은품도 제공한다. 유아동 전문 프로그램 '맘심톡톡'에서는 알집매트, 리앤더 등 인기 브랜드 상품과 함께 11일에는 '푸른사자 와니니' 유아동 뮤지컬 티켓 판매 방송도 진행한다.