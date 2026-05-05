우즈벡 대통령 만난 구윤철 부총리…“바이오·인프라 협력 확대해야”

부총리와 회담도…"미래분야로 협력 확장"
5일 재경부는 구 부총리가 3일(현지시간) 우즈베키스탄 사마르칸트에서 샤브카트 미르지요예프 대통령을 예방하고 9월 한-중앙아 정상회담의 성공적 개최와 양국간 경제협력방향을 논의했다고 밝혔다.
양국은 그간의 깊은 우호관계를 바탕으로, 9월 한국에서 개최되는 제1차 한-중앙아 정상회담 계기 양국의 경제협력 강화를 위해 경제부총리회의 등을 통해 성과를 확대하기로 합의했다.
미르지요예프 대통령은 사마르칸트의 아프로시압 벽화를 언급하며 "양국이 고대(古代)부터 각별한 우정을 유지해왔다"며 "이러한 우호관계 등을 바탕으로 한-우즈벡 간의 교역과 투자 협력이 더욱 확대되길 바라고, 협력사업 발굴과 실질적인 성과 창출을 위한 활발한 논의를 기대한다"고 말했다.
구 부총리는 "최근 우즈베키스탄의 개혁·개방 정책을 통한 경제발전 성과를 높이 평가한다"며 "특히 양국이 바이오 산업, 철도·공항 등 인프라, 공급망 및 지역 간 협력을 확대해야 한다"고 강조했다. 또 우즈벡이 2030 발전전략에 따라 중점 추진하는 산업다각화·인프라 현대화 사업에 높은 역량을 갖춘 한국 기업들이 적극 참여할 수 있도록 더 많은 '기회의 창'을 열어주길 요청했다.
이에 미르지요예프 대통령은 우즈벡 내 한국기업 전용 산업단지 조성, 상반기 내 우즈벡 주지사들의 한국 방문을 추진할 계획을 전했다.
구 부총리는 대통령 예방에 앞서 잠시드 호자예프 부총리와 잠시드 쿠츠카로프 부총리 겸 경제재정부장관을 비롯해 투자산업무역부, 경제재정부, 교통부, 보건부 차관과 함께 양국간 경제협력 현황을 점검하고 향후 성과 확대를 위한 방향과 계획을 논의했다.
양국 부총리는 기존 인프라 중심의 협력에서 바이오·핵심광물 등 미래지향적 분야로 확장시켜 나가자는데 공감했다. 양국은 경제협력 확대와 기업애로 해소를 위해 경제부총리 회의 및 차관급 소통채널을 통해 지속 논의하기로 합의했다.
재경부 관계자는 "양국 고위급간 신뢰 형성 및 핫라인 구축을 통해 9월 한-중앙아 정상회담 계기 성과 확대 및 우리 기업의 우즈벡 및 중앙아 진출에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.