우즈벡 대통령 만난 구윤철 부총리…“바이오·인프라 협력 확대해야”

9월 한-중앙아 회담 계기 경제협력 강화 약속

부총리와 회담도…"미래분야로 협력 확장"

260503구윤철 부총리-미르지요예프 우즈베키스탄 대통령 예방-사마르칸트 (2) 0 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 3일(현지시간) 우즈베키스탄 사마르칸트 콩그레스센터에서 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령을 예방하고 양국 간 경제협력 강화 방안을 논의하고 있다./재정경제부

아시아개발은행(ADB) 연차총회 참석을 위해 우즈베키스탄을 방문한 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 일정 동안 대통령과 부총리를 만나며 다방면의 경제협력을 약속했다.5일 재경부는 구 부총리가 3일(현지시간) 우즈베키스탄 사마르칸트에서 샤브카트 미르지요예프 대통령을 예방하고 9월 한-중앙아 정상회담의 성공적 개최와 양국간 경제협력방향을 논의했다고 밝혔다.양국은 그간의 깊은 우호관계를 바탕으로, 9월 한국에서 개최되는 제1차 한-중앙아 정상회담 계기 양국의 경제협력 강화를 위해 경제부총리회의 등을 통해 성과를 확대하기로 합의했다.미르지요예프 대통령은 사마르칸트의 아프로시압 벽화를 언급하며 "양국이 고대(古代)부터 각별한 우정을 유지해왔다"며 "이러한 우호관계 등을 바탕으로 한-우즈벡 간의 교역과 투자 협력이 더욱 확대되길 바라고, 협력사업 발굴과 실질적인 성과 창출을 위한 활발한 논의를 기대한다"고 말했다.구 부총리는 "최근 우즈베키스탄의 개혁·개방 정책을 통한 경제발전 성과를 높이 평가한다"며 "특히 양국이 바이오 산업, 철도·공항 등 인프라, 공급망 및 지역 간 협력을 확대해야 한다"고 강조했다. 또 우즈벡이 2030 발전전략에 따라 중점 추진하는 산업다각화·인프라 현대화 사업에 높은 역량을 갖춘 한국 기업들이 적극 참여할 수 있도록 더 많은 '기회의 창'을 열어주길 요청했다.이에 미르지요예프 대통령은 우즈벡 내 한국기업 전용 산업단지 조성, 상반기 내 우즈벡 주지사들의 한국 방문을 추진할 계획을 전했다.구 부총리는 대통령 예방에 앞서 잠시드 호자예프 부총리와 잠시드 쿠츠카로프 부총리 겸 경제재정부장관을 비롯해 투자산업무역부, 경제재정부, 교통부, 보건부 차관과 함께 양국간 경제협력 현황을 점검하고 향후 성과 확대를 위한 방향과 계획을 논의했다.양국 부총리는 기존 인프라 중심의 협력에서 바이오·핵심광물 등 미래지향적 분야로 확장시켜 나가자는데 공감했다. 양국은 경제협력 확대와 기업애로 해소를 위해 경제부총리 회의 및 차관급 소통채널을 통해 지속 논의하기로 합의했다.재경부 관계자는 "양국 고위급간 신뢰 형성 및 핫라인 구축을 통해 9월 한-중앙아 정상회담 계기 성과 확대 및 우리 기업의 우즈벡 및 중앙아 진출에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.