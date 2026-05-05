SKT, 포켓몬 런에서 ‘트레이닝 센터’ 부스 운영

사진 1 (9) 0 5일 서울시 뚝섬한강공원에서 열린 '포켓몬 런 2026 in Seoul' 행사 참가자들이 SK텔레콤과 삼성전자 공동부스에서 다양한 이벤트를 즐기고 있다../SK텔레콤

사진 4 (3) 0 5일 서울시 뚝섬한강공원에서 열린 '포켓몬 런 2026 in Seoul' 행사 참가자들이 SK텔레콤과 삼성전자 공동부스에서 다양한 이벤트를 즐기고 있다./SK텔레콤

SK텔레콤이 5일 어린이날과 포켓몬 30주년을 기념해 열린 '포켓몬 런 2026 인 서울' 러닝 행사에 메인 스폰서로 참여했다.SKT는 삼성전자와 함께 '포켓몬 런 트레이닝 센터' 컨셉의 'SKT x 갤럭시' 공동 부스를 운영하며, 다양한 참여 이벤트와 경품 이벤트를 통해 행사의 즐거움을 더할 예정이다.'SKT x 갤럭시' 공동 부스에서 행사 참가자들은 갤럭시 워치를 대여해 러닝을 하며 심박수, 페이스, 칼로리 등을 측정할 수 있다. 완주 후에는 즉석 사진을 촬영해 포켓몬 테마의 포스터로 '나만의 포켓몬 런 완주 도감'을 만드는 체험도 즐길 수 있다.SKT는 부스 방문객 대상 선착순 2천 명에게 포켓몬 런 쿨손수건을 제공하고, SKT의 공식 온라인몰 T다이렉트샵 이용권부터 갤럭시 버즈4, 갤럭시 워치8, 핸디형 선풍기 등을 선물하는 꽝 없는 경품 이벤트도 진행할 예정이다.