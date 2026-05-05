정부, 민원처리 시스템 장애 대응체계 마련

'민원 처리 법률 시행령' 개정…6일부터 시행

화면 캡처 2026-05-05 152143 0 김민재 행안부 차관이 지난달 3일 정부서울청사에서 열린 제13기 행정협의조정위원회 민간위원 위촉식을 한 뒤 인사말을 하고 있다/사진=행안부 제

행정안전부는 국민 중심 민원 행정을 구현하고 민원행정의 전문성을 강화하기 위해 '민원 처리에 관한 법률 시행령'을 개정한다고 5일 밝혔다.이번 개정안은 불필요한 민원 처리 연장을 방지하고 정보시스템 장애 시에도 중단 없는 행정 편의를 보장하는 등 국민이 일상에서 느끼는 불편을 실질적으로 해소하고 행정 현장의 대응 능력을 높이는 데 중점을 뒀다.먼저 불명확했던 민원처리 기간 연장 사유를 구체적으로 정했다. 그동안 민원 처리 기간을 연장할 수 있는 사유가 구체적으로 명시되지 않아 '부득이한 사유'를 근거로 자의적으로 연장하는 경우가 있었다. 국민신문고 민원 접수·처리는 매년 평균 1200만건이고 그 중 연장해 처리하는 건은 약 160만건이다. 이 중 연장 사유가 불명확한 '기타' 연장 사유는 약 39만건에 해당했다.이번 개정을 통해 관계 기관과의 협조, 사실관계나 현장 확인, 천재지변 등 불가피한 상황에서만 기간을 연장할 수 있도록 했다. 반면, 단순히 업무가 많거나 담당자 지정이 늦어지는 등의 사유로는 처리를 미룰 수 없게 된다.아울러 정보시스템에 장애가 발생하더라도 민원 접수와 처리에 불편이 없도록 대응 체계를 마련했다. 지난해 발생했던 정부 정보시스템 장애 사례를 바탕으로 비상시에도 민원실과 누리집을 통해 장애 현황과 대체 접수 방법을 국민께 신속히 알리는 원칙을 세웠다.특히, 정보시스템 장애로 인해 민원 처리가 지연되더라도 민원인에게 불이익이 가지 않도록 처리가 불가능했던 기간은 처리 기간에 넣지 않도록 명시해 국민의 권익을 꼼꼼히 보호한다. 이와 함께 민원 서류의 사소한 오류는 공무원이 직접 바로잡고 민원조정위원회의 전문성을 높여 갈등 해결 능력을 강화했다.또 민원 신청서의 오기나 누락 등 가벼운 실수는 민원인의 동의를 얻어 행정기관이 직접 수정하는 '직권 보정'을 도입했다. 에에 경미한 보완 사항에도 많은 시간과 비용을 들여야 했던 재외국민의 불편을 줄이는 데 큰 도움이 될 전망이다.건설이나 환경 등 전문 분야의 민원을 심도 있게 검토할 수 있도록 민원조정위원회 내에 분과위원회를 신설하고 기존 국장급 공무원뿐만 아니라 외부 위원도 위원장을 맡을 수 있도록 개편해 위원회의 중립성과 전문성을 높였다.형식적으로 운영되던 민원조정위원회의 전문성 강화를 위해 분과위원회를 신설하고 위원장 직책을 기존 국장급 공무원뿐 아니라 외부 위원도 맡을 수 있도록 개편했다. 이를 통해 위원회의 중립성과 전문성을 높였다.김민재 행안부 차관은 "이번 개정을 통해 국민의 눈높이에서 민원 처리의 투명성과 공정성이 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "불필요한 기간 연장을 방지하고 정보시스템 장애와 같은 비상 상황에서도 흔들림 없는 행정 편의를 제공하여 국민이 체감하는 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.