미국, 중국에 호르무즈 개방 위한 이란 설득 압박…“정상회담서 논의”

베선트 재무장관 "중국 외교적으로 나서야"

중·러에 유엔 선박 보호 결의안 저지 중단 촉구

중국, 유엔 결의 비판 "부당하게 이란 규탄"

USA-CHINA/DEPORTEES <YONHAP NO-4265> (REUTERS) 0 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 2025년 10월 30일 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김해국제공항에서 양자회담하고 있다./로이터 연합

미국은 이란이 호르무즈 해협을 국제 해운에 개방하도록 설득하기 위한 외교적 영향력을 강화하라고 중국을 압박하고 있다고 4일(현지시간) 로이터 통신이 보도했다.아울러 이달 14~15일 미국에서 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서 이 문제가 논의될 것이라고 덧붙였다.스콧 베선트 미 재무부 장관은 4일 폭스뉴스 인터뷰에서 "중국이 외교적으로 나서서 이란이 해협을 개방하도록 유도하는 모습을 보자"며 "중국은 이란 에너지의 90%를 구매해 테러 최대 후원국에 자금을 지원하고 있다"고 말했다.그는 미국의 요구에 중국이 어떤 조치를 취해야 하는지 구체적으로 밝히지는 않았으나 이란의 군비 충당에 상당한 영향을 주고 있는 점을 짚어 중국에 호르무즈 해협 봉쇄 문제와 관련해 책임이 있다고 지적한 것으로 풀이된다.또 베선트 장관은 중국과 러시아가 호르무즈 해협 상업 선박 보호 조치를 장려하는 결의안 초안을 포함한 유엔의 해양 안보 관련 이니셔티브를 저지하는 것을 중단하라고 촉구했다.그러면서 양국 간 상황에 관해 "우리 관계는 매우 안정적이었고 이는 두 지도자가 서로를 깊이 존중하기 때문에 가능한 일"이라고 덧붙였다.중국은 유엔이 미국과 이스라엘의 군사 행동을 인정하지 않은 채 부당하게 이란을 규탄하고 있다는 입장을 표명해 왔다.푸총 주유엔 중국 대사는 유엔의 결의안에 대해 "포괄적이고 균형 잡힌 시간이 부족하다"고 비판했다.중국은 버락 오바마 행정부 시절 체결한 포괄적 공동행동계획(JCPOA·이란 핵 합의)에서 미국이 2018년 일방적으로 탈퇴한 후 제재를 재개한 상황에서도 이란산 석유를 계속 수입해 왔다.미국이 최근 이란 석유 무역과 연관된 중국 기업에 대한 제재를 확대하자 중국은 이 조치를 불법적인 장기 관할권 행사라고 규탄했다.린젠 중국 외교부 대변인은 최근 정례브리핑에서 중국이 일방적 제재에 반대하며 자국 기업들의 이익을 보호할 것이라고 전했다.