VPP부터 마이크로그리드까지…기후부 ‘지능형전력망’ 전환 가속

기후부 올해 '지능형전력망 시행계획' 공고

제3차 지능형전력망 기본계획의 세부 실행안

계통포화지역 중심 불안정 해소 계획안 반영

마이크로그리드 실증·확산 사업 병행 추진

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정부가 연내 국내 가상발전소(VPP) 표준 개발과 제도 개선을 추진하고, 신설 아파트 원격검침(AMI) 데이터를 한전과 연계할 수 있도록 하는 등 전력 공급 체계를 강화하고 있다. 또 분산에너지 계통 수용성을 높일 수 있는 기술 개발과 마이크로그리드 확대에도 속도를 내고 있다.5일 업계에 따르면 기후에너지환경부는 최근 이 같은 올해 추진 계획이 담긴 '2026년 지능형전력망 시행계획'을 공고했다. 추진 계획에는 VPP, AMI 구축과 의무화, 분산에너지 핵심 기술 개발, 마이크로그리드 일환으로 진행하는 한국형 차세대 전력망 구축 계획 등 5대 전략이 담겼다. 모두 지능형전력망 구축을 위한 기반 사업이다.지능형전력망은 정보통신기술을 적용해 전기 공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환하고 에너지 효율을 높이는 전력망이다. 정부는 '지능형전력망 구축 및 이용촉진에 관한 법률'에 따라 5년마다 '지능형전력망 기본계획'을 수립해 정책 실행력을 높이고 있다. 이번 시행계획은 2023년 수립된 제3차 지능형전력망 기본계획을 구체화한 연도별 실행안이다.수립안에 반영된 5대 핵심 사업은 대부분 상반기부터 본격 추진될 전망이다. 실행 전담 기관 중 한 곳인 한국전력거래소는 이르면 다음달부터 'VPP 관련 국내 법·제도 현황 분석과 개선 방향 도출'에 착수한다. 시행계획상 연내 VPP 기반 유연자원 입찰제도 도입을 추진한다는 구상이다. VPP 기반 유연자원 확대 방안으로는 초기에는 폐배터리와 전기차(EV) 배터리 등 제한된 자원부터 시작해 2035년까지 재생에너지, 에너지저장장치(ESS), V2G(Vehicle-to-Grid)까지 확대한다는 계획이다.한국전력과 한국에너지공단은 계통포화지역 내 재생에너지 추가 연계를 위한 배전망 ESS 보급·확대 사업도 추진하고 있다. 연내 전국 20개소(80메가와트·㎿)로 시작해 2030년까지 85개소(340㎿)까지 확대할 예정이다. 또 민간 VPP 사업자에 ESS 설치비 최대 50%를 지원할 방침이다. 이 사업은 오는 7월부터 착수한다.또 아파트 AMI 데이터 연계 기술 표준화와 활성화 추진 작업도 이르면 7월부터 시작된다. 이를 위해 주택법 등 관련 법 개정이 필요한 만큼 기후부는 연내 개정 작업에 나설 계획이다. 이와 함께 제주지역 검침주기 단축 시범사업도 추진해 효과를 분석한 뒤 단계적으로 확대할 방침이다. 이 사업으로 기존 고압 고객의 검침주기는 15분에서 1분으로 단축되고, 저압 고객도 60분에서 15분으로 단축될 것으로 보고 있다. 모두 스마트한 전력소비 체계 구축의 일환으로 한전이 사업을 맡고 있다.한국형 차세대 전력망 대규모 실증도 이뤄지고 있다. 현재 농공단지와 군부대, 대학 캠퍼스 등을 대상으로 마이크로그리드 구축 작업이 진행 중이다.기후부 관계자는 "이번 시행계획에 담긴 주요 사업들은 분산형에너지 등으로 나아가는 데 있어 계통 불안정성을 해소할 수 있도록 하는 내용들을 담고 있다"며 "특히 현재 추진되는 군부대, 농공단지, 대학캠퍼스 마이크로그리드 외에 더 다양한 영역의 마이크로그리드가 연내 공고될 예정"이라고 말했다.