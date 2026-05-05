靑 “호르무즈 사고 원인 분석 수일 소요…선원 안전 실시간 파악”

긴장감 감도는 HMM 상황실 0 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 운용 선박에서 폭발과 함께 화재가 발생한 지 이틀째인 5일 오후 HMM 선박 종합상황실이 있는 부산 중구 HMM 오션서비스에 직원들이 오가고 있다./연합뉴스

청와대는 5일 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 화재 사고와 관련해 "예인선의 투입과 접안, 국내 조사 인력 파견 및 분석 기간 등을 고려할 때 원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 예상된다"고 밝혔다.강유정 수석대변인은 이날 강훈식 대통령 비서실장이 청와대에서 주재한 호르무즈 해상 선박 화재 점검 회의 이후 서면 브리핑에서 이같이 밝혔다.이날 회의에는 위기관리센터장, 해양수산비서관, 외교정책비서관, 국정상황실장 등이 참석해 사고 상황 점검 및 대처 방안이 논의했다. 회의는 이날 낮 12시 30분부터 1시간가량 진행됐다.강 수석대변인은 "정부는 사고 선박의 선사와 계약된 예인선을 통해 인근 항만으로 이동한 뒤 접안할 예정"이라며 "이어 두바이 현지의 한국선급 지부 인력을 즉각 파견해 안전 검사를 시행할 것"이라고 밝혔다.이어 "객관적이고 신뢰성 있는 원인 규명을 위해 선사 자체 조사와 별도로 중앙해양안전심판원 소속 조사관과 소방청 감식 전문가를 현지에 급파할 예정"이라고 덧붙였다.강 수석대변인은 선박 및 선원 안전 확보와 관련해 "해양수산부와 청해부대는 사고 선박과 원활한 소통을 유지하고 있으며, 선박과 선원들의 안전 상황을 실시간으로 파악하고 있다"며 "선원 가족들이 우려하지 않게 해수부와 선사가 직접 상황을 설명하고 문의에도 적극 대응하고 있다"고 밝혔다.그러면서 "정부는 중동 전쟁 발발 후 호르무즈 해협 내측에 정박 중인 우리 선박 26척과 일 단위로 연락을 지속하고 있고, 안전 확보와 필요한 지원에도 만전을 기하고 있다"고 설명했다.또 정부가 미국과 이란 그리고 걸프협력회의(GCC) 회원국(사우디아라비아·아랍에미리트·쿠웨이트·카타르·바레인·오만)과 관련 정보를 공유하며 긴밀한 소통을 유지하고 있다고도 밝혔다.강 수석대변인은 "관련국에 소재한 우리 대사관엔 관련 동향을 실시간으로 파악해 보고할 것을 지시하는 등 주재국 정부와의 협조 체계를 빈틈없이 가동하고 있다"고 말했다.이어 "정부는 신속하면서도 정확하게 사고 원인을 파악해 국민께 투명하게 보고드릴 것"이라며 "정부는 우리 국민과 선박의 안전을 최우선으로 두고, 필요한 모든 조치를 신속하고 철저하게 추진해 나가겠다"고 약속했다.