닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

靑 “호르무즈 사고 원인 분석 수일 소요…선원 안전 실시간 파악”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260505010000708

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 05. 05. 17:22

긴장감 감도는 HMM 상황실
호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 운용 선박에서 폭발과 함께 화재가 발생한 지 이틀째인 5일 오후 HMM 선박 종합상황실이 있는 부산 중구 HMM 오션서비스에 직원들이 오가고 있다./연합뉴스
청와대는 5일 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 화재 사고와 관련해 "예인선의 투입과 접안, 국내 조사 인력 파견 및 분석 기간 등을 고려할 때 원인 분석에는 수일이 걸릴 것으로 예상된다"고 밝혔다.

강유정 수석대변인은 이날 강훈식 대통령 비서실장이 청와대에서 주재한 호르무즈 해상 선박 화재 점검 회의 이후 서면 브리핑에서 이같이 밝혔다.

이날 회의에는 위기관리센터장, 해양수산비서관, 외교정책비서관, 국정상황실장 등이 참석해 사고 상황 점검 및 대처 방안이 논의했다. 회의는 이날 낮 12시 30분부터 1시간가량 진행됐다.

강 수석대변인은 "정부는 사고 선박의 선사와 계약된 예인선을 통해 인근 항만으로 이동한 뒤 접안할 예정"이라며 "이어 두바이 현지의 한국선급 지부 인력을 즉각 파견해 안전 검사를 시행할 것"이라고 밝혔다.

이어 "객관적이고 신뢰성 있는 원인 규명을 위해 선사 자체 조사와 별도로 중앙해양안전심판원 소속 조사관과 소방청 감식 전문가를 현지에 급파할 예정"이라고 덧붙였다.

강 수석대변인은 선박 및 선원 안전 확보와 관련해 "해양수산부와 청해부대는 사고 선박과 원활한 소통을 유지하고 있으며, 선박과 선원들의 안전 상황을 실시간으로 파악하고 있다"며 "선원 가족들이 우려하지 않게 해수부와 선사가 직접 상황을 설명하고 문의에도 적극 대응하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "정부는 중동 전쟁 발발 후 호르무즈 해협 내측에 정박 중인 우리 선박 26척과 일 단위로 연락을 지속하고 있고, 안전 확보와 필요한 지원에도 만전을 기하고 있다"고 설명했다.

또 정부가 미국과 이란 그리고 걸프협력회의(GCC) 회원국(사우디아라비아·아랍에미리트·쿠웨이트·카타르·바레인·오만)과 관련 정보를 공유하며 긴밀한 소통을 유지하고 있다고도 밝혔다.

강 수석대변인은 "관련국에 소재한 우리 대사관엔 관련 동향을 실시간으로 파악해 보고할 것을 지시하는 등 주재국 정부와의 협조 체계를 빈틈없이 가동하고 있다"고 말했다.

이어 "정부는 신속하면서도 정확하게 사고 원인을 파악해 국민께 투명하게 보고드릴 것"이라며 "정부는 우리 국민과 선박의 안전을 최우선으로 두고, 필요한 모든 조치를 신속하고 철저하게 추진해 나가겠다"고 약속했다.
홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[찰리우드의 사생활] 30세 차 커플에 中 누리꾼 분노

백악관 인근서 비밀경호국·무장괴한 총격…출입기자단 만찬 암살미수 뒤 경호 긴장 재고조

트럼프 “화물선 피해 韓, 호르무즈 작전 합류할 때”…미·이란 무력 공방에 휴전 위기

북미서 암초 만난 SK온 …‘LG엔솔·삼성SDI’도 동변상련

‘폭발’ 韓선박, 인명피해 없어...“사고원인 예인 후 파악해야”

靑 “호르무즈 韓선박 피격 여부 확인 중…실장 주재 대처 논의 회의”

북한 여자축구 ‘내고향’, 8년 만에 방한… 수원FC 위민과 격돌

지금 뜨는 뉴스

[여행] 내면을 채우는 시간, 늦봄의 정원 나들이

“보조금으로 막느라 재정 휘청”…이란전 직격 아시아, 신흥국 더 깊은 늪

지하철 타고 서울 곳곳 다니기만 해도 상품권을 준다?

구글, 제미나이에도 광고 붙이나…수익화 가능성 시사

‘46세’ 탕웨이 둘째 임신… “망아지 하나 더 생기게 돼”