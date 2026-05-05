“대통령 되고 싶어요” 어린이 말에 李대통령 “5년 밖에 못 해”

李대통령 부부, 靑에 어린이·가족 200여명 초청

'어서 와, 청와대는 처음이지?' 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대 본관에서 어린이날 초청행사 참석 어린이들을 맞이하고 있다. /연합뉴스

청와대 방문이 신난 어린이 0 5일 청와대 본관에서 열린 어린이날 초청행사에서 이재명 대통령과 김혜경 여사와 인사를 마친 한 어린이가 두손을 들고 행사장으로 이동하고 있다. /연합뉴스

어린이들과 국무회의하는 이재명 대통령 부부 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 청와대에서 열린 어린이날 초청행사 참석자들과 함께 국무회의 체험을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 104회 어린이날을 맞아 어린이들과 가족 등 200여명을 청와대로 초청했다.청와대 복귀 후 처음 열린 이날 행사에는 장애아동과 아동보호시설 아동, 인구소멸지역 및 다문화가정 아동, 이 대통령 부부가 그간 찾은 복지시설과 희소질환 환우 간담회 등에서 인연을 맺은 아동, 오송참사 유가족, 청와대 인근 거주 아동 등이 함께했다.분홍색 넥타이를 맨 이 대통령은 '하이파이브'로 어린이들을 맞았다. 김 여사 역시 분홍색 계열의 원피스를 입었다.청와대는 이와 관련해 "사랑과 보살핌을 상징하는 색상인 분홍색을 활용해 언제나 아이들이 주인공이 돼 사랑을 듬뿍 받기를 바라는 부모님의 마음을 표현했다"고 전했다.이 대통령은 국무회의가 열리는 본관 세종실에서 '어린이 국무회의'를 주재했다.이 대통령은 국무위원석에 앉은 어린이들을 향해 "각자 장관이라고 생각하고 하고 싶은 말을 해보라"고 말했고, 이에 어린이들의 질문이 쏟아졌다.이 대통령은 "통일은 언제하냐"는 한 어린이의 질문에 "여러분들이 어떻게 하느냐에 따라서 시기가 길 수도 있고 늦을 수도 있고 빨라질 수도 있다"고 답했다."대통령이 어떻게 됐느냐"는 질문엔 "국민들과 국가를 위해 잘 준비하고 노력해 인정받으면 대통령이 될 수 있다"고 말했다.이 대통령은 "대통령 하다가 잘못하면 쫓겨날 수도 있다"고 웃으며 말하기도 했다.이후 이 대통령 부부는 토론회나 임명장 수여식 등이 열리는 충무실, 녹지원 등으로 이동해 어린이들과의 대화를 이어갔다. 녹지원에서는 이 대통령 '사인회'가 열리기도 했다.이 대통령은 "대통령 일이 편하시냐"는 어린이의 질문에 "많이 힘들다"고 답했고, "힘든데 왜 억지로 일하느냐"는 질문에 "힘들어도 해야 할 일이 있다. 학생도 힘들어도 공부해야 할 때도 있을 것"이라고 답했다.이 대통령은 "대통령이 되고 싶다"고 한 어린이에게 "대통령 5년밖에 못 해"라고 웃으며 답하기도 했다.이 대통령은 "어린이들이 보다 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 대통령으로서의 책무를 다하겠다"며 "어린이들이 어떤 환경에서도 각자의 꿈을 키우고 공정한 기회를 바탕으로 도전할 수 있는 나라를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김 여사는 "어린이들이 오늘의 추억을 간직하고 돌아가 더 큰 꿈을 꾸며 건강하게 성장하길 바란다"고 당부했다.