닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

오픈AI, IPO 앞두고 ‘구글식’ 분사 검토…재무 부담에 무산

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260505010000735

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 05. 05. 18:04

올트먼, 로봇·하드웨어 사업부 분리 제안
재무상 통합 유지 가능성에 이사회 반려
MUSK-OPENAI/COURT <YONHAP NO-0431> (REUTERS)
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 지난달 30일(현지시간) 미국 캘리포니아주 북부연방지법 오클랜드지원에서 열린 오픈AI 영리법인 전환 관련 재판에 참석하기 위해 법원에 들어서고 있다./로이터 연합
챗GPT 개발사 오픈AI가 영리법인으로의 전환을 추진하는 과정에서 로봇 및 소비자 하드웨어 부문을 분사하는 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 이는 핵심 사업에 부담을 주지 않으면서 해당 부문이 더 성장할 수 있도록 하기 위한 전략이다.

4일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 지난해 말 로보틱스·하드웨어 사업부를 분사하는 방안을 이사회에 제안했으나 분리된 신규 법인들이 여전히 재무제표상 서로 통합된 상태로 남을 수 있는 가능성이 제기돼 최종 무산됐다.

해당 사례는 오픈AI가 연내 달성을 목표로 하고 있는 기업공개(IPO)를 추진하는 과정에서 재정적인 부담을 겪고 있는 점을 시사한다.

올트먼 CEO는 챗GPT의 성공에 힘입어 그동안 수년간 챗봇을 넘어설 만한 다양한 프로젝트를 진행해 왔으나 최근에는 수익 증대에 실질적으로 기여하지 않는 이른바 '사이드 프로젝트'를 축소해야 한다는 압박에 직면했다.

특히 경쟁사인 앤트로픽이 최근 급부상하면서 오픈AI가 밀리는 양상에 처하자 더 많은 개발자와 기업 고객을 확보하기 위해 새로운 '슈퍼앱' 구축을 중심 사업으로 설정하는 전략으로 전환하고 있다.

사안에 정통한 이들에 따르면 오픈AI는 향후 사업 부문 분사를 다시 검토할 가능성도 있다.

이 경우 구글 모회사 알파벳과 유사한 지주회사 구조를 도입할 수 있다. 알파벳은 2015년 구글이 핵심 검색 사업과 자율주행자 부문 웨이모, 생명과학 부문 베릴리 등의 실험적인 사업을 분리하기 위해 설립했다.

알파벳은 재무제표에서 구글 검색, 유튜브, 클라우드 등 수익 창출 사업의 매출과 실험적 사업의 영업손실을 분리해 공개하고 있다.

투자자들은 이를 통해 핵심 사업의 성과, 장기 투자 규모 등을 평가할 수 있다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[찰리우드의 사생활] 30세 차 커플에 中 누리꾼 분노

백악관 인근서 비밀경호국·무장괴한 총격…출입기자단 만찬 암살미수 뒤 경호 긴장 재고조

트럼프 “화물선 피해 韓, 호르무즈 작전 합류할 때”…미·이란 무력 공방에 휴전 위기

북미서 암초 만난 SK온 …‘LG엔솔·삼성SDI’도 동변상련

‘폭발’ 韓선박, 인명피해 없어...“사고원인 예인 후 파악해야”

靑 “호르무즈 韓선박 피격 여부 확인 중…실장 주재 대처 논의 회의”

북한 여자축구 ‘내고향’, 8년 만에 방한… 수원FC 위민과 격돌

지금 뜨는 뉴스

[여행] 내면을 채우는 시간, 늦봄의 정원 나들이

“보조금으로 막느라 재정 휘청”…이란전 직격 아시아, 신흥국 더 깊은 늪

지하철 타고 서울 곳곳 다니기만 해도 상품권을 준다?

구글, 제미나이에도 광고 붙이나…수익화 가능성 시사

‘46세’ 탕웨이 둘째 임신… “망아지 하나 더 생기게 돼”