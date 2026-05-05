‘슈퍼팀’KCC, 챔프 1차전서 소노 제압

숀 롱 22점 19리바운드 맹활약

허웅 3쿼터 폭발…75-67 승리

KCC, 우승 확률 71.4% 선점

소노, 'PO 6연승' 신바람 마감

3점포의 허웅 0 5일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 챔피언결정전 1차전 고양 소노와 부산 KCC의 경기. KCC 허웅이 3쿼터에서 점수 차이를 벌리는 3점슛을 성공한 뒤 백코트하고 있다. /연합

정규시즌 6위의 '슈퍼팀' 부산 KCC가 플레이오프 6연승을 내달린 '동화팀' 고양 소노를 꺾었다. 챔피언결정전 1차전을 잡으며 우승 확률 71.4%(28회 중 20회)도 가져왔다.KCC는 5일 고양 소노아레나에서 열린 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 챔피언결정전(7전4승제) 1차전에서 소노를 75-67로 제압했다. 정규리그 6위로 챔프전에 오른 KCC는 5위 소노와의 '최하위 시드 맞대결'에서 기선을 제압했다. KCC는 2년 만의 왕좌 탈환을 위한 첫 단추를 잘 끼웠다. KCC가 올 시즌 우승컵을 차지하면 통산 7회 우승을 달성한다.경기는 3쿼터에서 갈렸다. 전반을 34-30으로 앞선 KCC는 3쿼터 초반 연속 7득점으로 승기를 잡았다. 허웅은 3점슛 3개를 몰아 넣으며 점수를 17점 차까지 벌렸다. 토종 '빅4' 허웅·허훈·송교창·최준용의 활약에 외인 에이스 숀 롱의 화력이 더해졌다.소노도 4쿼터 들어 반격에 나섰다. 케빈 켐바오가 외곽포를 가동하며 쫓아갔다. 소노는 주특기인 3점 플레이로 55-65, 10점 차까지 좁혔다. 그러나 KCC는 허훈과 허웅의 외곽슛으로 다시 점수 차를 벌리며 사실상 승부에 마침표를 찍었다.KCC는 숀 롱이 22점 19리바운드로 골밑을 장악하며 승리를 이끌었다. 2점슛 성공률 83%(12개 중 10개 성공)의 높은 효율을 기록했다. 허웅은 3점슛 4개 포함 19점으로 3쿼터 승부처를 책임졌고, 최준용(13점 5어시스트), 송교창(10점 5리바운드)도 힘을 보탰다. 허훈은 8점 10어시스트 4스틸로 공수에서 균형을 잡았다.정규리그 최다 실점팀의 오명을 쓴 KCC는 챔프전에서 위력을 발휘했다. 순도 높은 3점 성공률을 자랑하는 '양궁부대' 소노를 단 60점으로 묶었다. 속공 득점을 단 한 점도 허용하지 않는 등 완벽한 수비 조직력을 자랑했다. 실책은 9개를 범했지만, 소노의 11개보다 적었다.반면 소노는 플레이오프 6연승 행진이 멈췄다. 이정현이 18점, 네이선 나이트가 14점, 켐바오가 10점을 기록하며 제몫을 다했다. 다만 전체 야투 성공률이 35%에 그치며 KCC(45%)에 밀렸다. 3점슛에서는 12개(성공률 31%)로 KCC(6개·27%)를 앞섰지만 승부를 뒤집기엔 부족했다.이상민 KCC 감독은 경기 후 인터뷰에서 "선수들이 수비 집중력을 잘 보여줬고, 허웅이 3쿼터에 터져주면서 경기를 쉽게 풀어갈 수 있었다"며 "리바운드와 수비에서 준비한 부분이 잘 됐다"고 평가했다.한편 어린이날 열린 이날 경기에는 6486명이 입장해 소노 구단 최다 관중 기록을 세웠다. 양 팀은 7일 같은 장소인 소노아레나에서 2차전을 치른다.