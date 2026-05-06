예능 천재의 귀환…‘닥터 신정환’ 6일 유튜브서 첫 공개

방송인 신정환이 예능 소생 프로젝트 '닥터 신정환'을 통해 대중 앞에 선다.

6일 저녁 7시 첫 공개되는 '닥터 신정환'은 인지도가 필요한 신인이나 공백기를 겪고 있는 연예인들의 예능감을 회복시키는 이른바 ‘예능 순산 치유 프로젝트’를 표방한다.

이번 프로그램은 신정환을 필두로 부인과 전문의 이영민 원장, 레이싱 모델 오은담이 ‘예능 의료진’으로 합류했다. 특히 실제 전문의가 참여하는 신선한 포맷을 도입해, 출연자의 고민을 상담하고 막힌 예능 운명을 뚫어주는 차별화된 토크쇼를 선보일 계획이다.

첫 회 게스트로는 배우 재희가 출연한다. 드라마 ‘쾌걸 춘향’과 영화 ‘싸움의 기술’로 이름을 알렸던 그는 최근 3년간의 공백기 동안 겪었던 생활고와 설거지 아르바이트로 인해 주부 습진까지 얻게 된 사연을 공개하며 예능 소생술에 도전한다.

제작진은 “신정환 특유의 순발력 있는 입담과 본인의 공백기 경험을 녹여낸 진솔한 토크가 관전 포인트”라며, “신정환과 오은담의 팽팽한 기 싸움에서 오는 예상 밖의 웃음이 콘텐츠의 몰입도를 높일 것”이라고 전했다.

소외된 연예인들에게 재기의 발판을 마련하는 ‘닥터 신정환’의 첫 영상은 6일 오후 7시 온라인을 통해 확인할 수 있다.