‘3파전’ 부산 북갑… 야권 단일화가 승부처

4일 오전 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제9회 전국동시지방선거 부산·울산·경남 공천자대회에서 정청래 대표가 하정우 북갑 보궐선거 예비후보에게 공천장을 수여하고 있다. /연합