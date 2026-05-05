與 ‘조작기소 특검법’ 속도조절… 野 “사법 쿠데타” 총공세

국민의힘 소속 광역단체장 후보들이 5일 서울 종로구 보신각 앞에서 '이재명 사법쿠데타 저지를 위한 긴급 기자회견'을 하고 있다. 왼쪽부터 최민호 세종시장 후보, 양정무 전북지사 후보, 양향자 경기지사 후보, 오세훈 서울시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 김영환 충북지사 후보, 김진태 강원지사 후보. /송의주 기자