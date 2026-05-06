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하나투어 FIT 지속 증가세, 1분기 사상 최대 기록

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이장원 기자

승인 : 2026. 05. 06. 08:07

[하나투어 사진자료]분기별 FIT 이용객 수 동향
하나투어 제공
하나투어가 지난 1분기 FIT(개별 자유 여행 상품) 이용객 수 역대 최대를 기록했다.

6일 하나투어에 따르면 하나투어의 1분기 FIT 이용객은 148만 명으로 집계됐다. 이는 2024년 통계 작성 이래 최다 기록이다.

하나투어의 FIT 이용객은 지난해 2분기 100만 명, 3분기 110만 명, 4분기 136만 명으로 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 전년 동기 대비 증가율에서도 지난해 4분기 21%, 올해 1분기 29%로 증가폭이 커졌다.

하나투어는 근거리 노선 단품 판매 및 온라인 채널 확대, AI 서비스 도입 등을 주요 성장 요인으로 보고 있다. 일본과 중국을 중심으로 호텔, 항공권 등 단품 판매가 늘어난 것이 대표적이다. 일본 지역 이용객 비중은 전년 동기 대비 8%p가량 상승하며 40% 수준을 기록했다. 도쿄·오사카 등 대도시를 넘어 소도시까지 여행 수요가 확대됐다.

FIT 주요 소비층인 MZ세대를 겨냥해 온라인 채널을 활성화한 점도 성장 배경이라고 하나투어는 설명했다. 소셜미디어 콘텐츠로 브랜드 노출을 높이고 소통 접점을 넓힌 것이 예약 전환으로 이어진 것으로 분석된다.

인공지능(AI) 전환도 예약 편의성을 높였다. 하나투어는 사용자가 입력한 희망 조건에 따라 맞춤형 동선을 추천하며, 플래너 연동 기능을 통해 일정 설계부터 관리, 예약까지 한 번에 처리할 수 있는 멀티 AI 에이전트 서비스 '하이(H-AI)'를 운영 중이다.

하나투어 관계자는 "여행 테마가 세분화되고 목적지가 확대되는 등 FIT 시장의 구조적 변화가 뚜렷하다"며 "지속적인 공급망 다변화와 AI 고도화를 통해 FIT 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
이장원 기자

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