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‘세종대왕의 한글 찬불가’ 월인천강지곡 봉축음악회 열린다

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황의중 기자

승인 : 2026. 05. 06. 09:23

세종대왕 소헌왕후 극락왕생 기원하며 지은 찬불가
'월인천강지곡' 한국 불교음악의 시조로 평가받아
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세종대왕이 지은 찬불가를 바탕으로 한 봉축음악회 '월인천강지곡'이 17일 서울 봉은사와 18일 평택아트센터에서 차례로 열린다.

6일 불교계에 따르면 대한불교조계종 봉은사와 대한불교조계종 불교음악원이 주관하는 이번 공연은 오는 17일 오후 4시 서울 봉은사 미륵대불 앞 야외 특설무대와 18일 오후 7시 30분 평택아트센터 대공연장에서 열린다.

'월인천강지곡'은 세종대왕이 훈민정음을 널리 알리고 소헌왕후의 극락왕생을 기원하며 지은 찬불가다. 조계종은 이를 한국 불교음악의 시조로 평가하고 있다.

본래 가사만 전해지던 이 문헌은 박범훈 작곡가이자 불교음악원장에 의해 2시간 분량의 교성곡으로 작곡됐다. 과거 국립극장 남산 이전 50주년 기념 무대에서 처음 공개됐고, 이번 공연에서는 핵심 아리아를 추려 약 1시간 20분 길이로 다시 올린다.

공연에는 작곡과 지휘를 맡는 박범훈을 비롯해 총연출 손진책, 안무 국수호, 노래 및 연기지도 김성녀가 참여한다. 봉은국악합주단과 평택시립국악관현악단이 국악관현악을 맡고, 호른과 트롬본, 첼로, 콘트라베이스 등 서양 악기도 객원으로 합류한다.

당대 소리꾼들도 이번 공연에 참여한다. 세존 역은 김준수, 세종대왕 역은 김수인, 소헌왕후 역은 이소연이 맡는다. 박애리는 교성곡 '니르바나'를 노래한다. 유태평양과 홍승희는 도창을 맡아 작품의 서사를 이끈다.

황의중 기자

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