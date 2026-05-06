코오롱그룹, 올해도 우정선행상 후보자 추천 접수

살맛 나는 세상 캠페인 26년째

시상식 오는 10월 개최 예정

제26회 우정선행상 온라인 공고문 0 제26회 우정선행상 온라인 공고문. /코오롱

코오롱그룹이 보이지 않는 곳에서 나눔을 실천하는 숨은 영웅을 찾는다.6일 코오롱 산하 비영리 재단법인 오운문화재단은 다음 달 10일까지 '제26회 우정선행상(牛汀善行賞)' 후보자를 추천받는다고 밝혔다.이 상은 그룹이 지난 1999년부터 이어오고 있는 '살맛 나는 세상' 캠페인의 일환으로 사회 각 분야의 아름다운 선행과 미담 사례를 발굴하고 장려하기 위해 마련됐다. 고(故) 이동찬 코오롱그룹 선대회장의 호(號)인 '우정(牛汀)'을 따서 지난 2001년 처음 시작된 이래 올해로 26회째다. 오운문화재단이 발간하는 선행·미담 사외보 '살맛나는 세상'에 소개된 사례를 비롯해 각계각층으로부터 추천받은 후보들을 대상으로 엄정한 심사를 거쳐 시상하고 있다.지난해에는 병상에 있는 아이들의 배움이 끊기지 않도록 돕는 대학생 연합 병원학교 교육봉사 동아리 '키즈유나이티드'가 대상을 수상했다. 이 외에 90세의 고령에도 목욕 봉사를 멈추지 않는 권영섭씨, 40여 년 동안 소외된 이웃을 위한 음식을 나누고 갈 곳 없는 이들을 자신의 집에서 정성껏 보살핀 유수기씨, 20년째 서울역 노숙인들에게 간식과 생필품을 지원해 온 다국적 봉사단 '플러(PLUR)'가 본상에 각각 선정되며 헌신의 의미를 더했다.후보 자격은 이처럼 모범적인 봉사와 이웃을 위해 헌신하는 선행으로 사회에 귀감이 되는 개인 또는 단체·기관, 접수 마감일 기준 최근 1년 이내 동일한 내용으로 수상한 경력이 없는 개인 또는 단체·기관, 한국인 또는 한국 거주 외국인 등이다. 시상식은 오는 10월 개최될 예정이다.오운문화재단은 예년처럼 서류심사와 현장 실태조사 등 엄정한 심사 과정을 통해 대상 1인(단체)과 본상 3인(단체)을 최종 선정한다. 대상 수상자에게는 상장과 상금 5000만원, 본상 수상자에게는 상장과 상금 3000만원을 각각 수여한다.