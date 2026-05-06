지난해 우수공시기관 4곳 추가…불성실 기관은 ‘0’

재경 2차관 주관 '공공기관 통합공시 점검결과' 의결

'우수공시기관' 총 18개…"공시 정보 품질 제고 노력"

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지난해 경영 정보 공시 실태가 우수하다고 평가받은 기관이 4곳 늘어난 동시에 불성실 기관에 꼽힌 곳은 하나도 없는 것으로 나타났다.재정경제부는 지난달 30일 허장 제2차관 주재로 '2026년도 제5차 공공기관 운영위원회'를 개최해 '2025년도 공공기관 통합공시 점검결과 및 후속조치'를 의결했다고 6일 밝혔다.공공기관 경영공시는 2007년부터 '공공기관의 운영에 관한 법률'에 따라 모든 공공기관이 공개시스템을 통해 경영에 관한 주요정보를 공시하는 제도다. 재경부는 공시정보의 신뢰성을 제고하기 위해 매년 주기적으로 공시 실태를 점검하고 있다.이번 점검 결과, 3년 연속(기타공공기관은 2년) 통합공시 위반 벌점을 부과받지 않은 '우수공시기관'은 18개로, 전년 대비 4개 기관이 증가했다. 2년 연속 벌점이 50% 이상 감소한 '공시향상기관'은 14개였다. 아울러 올해 2년만에 '기관주의'나 '불성실공시기관'으로 지정된 기관은 없는 것으로 나타났다.이는 공시 미흡기관에 대한 맞춤형 교육 및 컨설팅 실시, 우수공시기관에 대한 인센티브 제공 등 정부와 공공기관이 공시정보의 품질 제고를 위해 함께 노력한 결과라고 재경부는 설명했다.재경부는 이번 점검결과를 공기업·준정부기관 경영실적 평가와 주무부처가 시행하는 기타공공기관 경영실적 평가에 반영되도록 할 예정이며 '우수공시기관'에 대해서는 다음년도 공시점검 면제, 경영평가 우대 등 인센티브를 부여할 계획이다.허 차관은 "국민의 알권리와 공공기관의 투명성에 대한 국민들의 기대 수준이 높아진 만큼 경영공시 품질은 지속적으로 개선돼야 한다"며 "통합공시점검제도를 활용하여 공시 품질을 더욱 제고해 나갈 계획"이라고 말했다.