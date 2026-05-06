현대차그룹, ‘HMG 드라이빙 익스피리언스 2026’ 개막… 초심자부터 마니아·가족까지

아이오닉 6 N·GV60 마그마 투입…전동화 고성능 체험 확대

드리프트·오프로드·캠핑까지…체험형 프로그램 대폭 강화

키즈존·패키지 택시 신설…‘가족형 모빌리티 공간’ 진화

(사진 1) HMG 드라이빙 익스피리언스 센터 주행시험장을 달리는 현대 아이오닉 6 N(오른쪽)과 기아 EV6 GT(왼쪽), 제네시스 GV60 마그마(가운데) 0 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터 주행시험장을 달리는 현대 아이오닉 6 N(오른쪽)과 기아 EV6 GT(왼쪽), 제네시스 GV60 마그마(가운데)./현대차그룹

(사진 3) HMG 드라이빙 익스피리언스 센터에 있는 비포장 도로를 주행 중인 정통 픽업 타스만 0 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터에 있는 비포장 도로를 주행 중인 정통 픽업 타스만./현대차그룹

현대자동차그룹이 주행 체험 프로그램 'HMG 드라이빙 익스피리언스' 2026 시즌 운영에 돌입한다. 올해는 고성능 주행 교육뿐 아니라 초보 운전자와 가족 단위 고객까지 아우르는 체험형 콘텐츠를 대폭 강화하며 브랜드 경험 확대에 나선다.현대차그룹은 오는 9일부터 12월 6일까지 충남 태안 소재 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터에서 'HMG 드라이빙 익스피리언스 2026 시즌'을 운영한다고 6일 밝혔다. 2022년 센터 개관 이후 누적 방문객은 6만4000명에 달한다.올해 프로그램은 운전 초심자 대상 교육을 세분화한 것이 특징이다. 기존 '베이직 드라이브'를 '라이트'와 '플러스'로 나누고, 플러스 과정에는 40분간의 공도 주행 교육을 추가했다. 참가자들은 도심 주행과 주차, 빗길 등 다양한 환경에서 실전 중심 운전 경험을 쌓을 수 있다.브랜드별 특화 프로그램도 확대됐다. 현대 N은 신규 프로그램 'N 트랙 퍼포먼스'를 신설했다. 아이오닉 5 N과 아이오닉 6 N 등을 활용해 드리프트와 고속주행, 레이싱 라인 공략, 데이터 분석 등 전문 주행 기술을 교육하는 고급 과정이다. 총 8시간 30분 과정으로 운영된다.기아는 픽업트럭 기아 타스만 기반 오프로드 체험 프로그램을 강화했다. 신규 '타스만 익스피리언스'에서는 자갈길과 진흙길, 수로 등 비포장 코스를 직접 주행할 수 있으며, 캠핑을 결합한 '타스만 인텐시브' 프로그램도 이어간다.전동화 신차 체험 기회도 확대된다. 현대차 아이오닉 6 N을 비롯해 기아 EV3 GT·EV4 GT·EV5 GT, 제네시스 GV60 마그마 등 최신 전기차 라인업을 체험 차량으로 운영한다.가족 단위 고객을 위한 프로그램도 강화했다. 신규 '패키지 택시' 프로그램은 전문 드라이버 동승 체험 형태로 운영되며, 마른 노면·젖은 노면·고속주행·오프로드 등 4개 코스 중 2개를 선택해 체험할 수 있다. EV5와 PV5를 활용한 캠핑 연계 프로그램도 새롭게 추가됐다.어린이 고객 대상 체험 콘텐츠도 마련했다. '주니어 드라이빙 익스피리언스'에서는 자동차 모형 제작과 기초 코딩 교육 등을 진행하며, 시뮬레이터 존에서는 현대차·기아·제네시스 차량 기반 가상 주행 체험을 제공한다.현대차그룹은 유아 휴게실과 키즈 라운지 등 가족 편의시설도 확대 운영하며 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터를 단순 시승 공간이 아닌 '모빌리티 복합 체험 공간'으로 육성한다는 계획이다.