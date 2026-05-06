대전 문화예술 직접체험...DICIA의 ‘콘텐츠 밤마실’ 주목

(사진2) 콘텐츠밤마실_원장님인사 0 콘텐츠 밤마실 프로그램에서 이은학 원장이 인사하고 있다./대전정보문화산업진흥원

대전지역의 다양한 문화예술 콘텐츠를 직접 체험하고, 이를 바탕으로 콘텐츠 산업 현장에 대한 이해를 높여 실효성 있는 지원 정책 발굴로 이어가기 위한 '콘텐츠 밤마실' 프로그램이 주목받고 있다.'콘텐츠 밤마실'은 다양한 문화예술 콘텐츠를 직접 체험하고, 이를 바탕으로 콘텐츠 산업 현장에 대한 이해를 높여 실효성 있는 지원 정책 발굴로 이어가기 위해 기획된 프로그램이다.이 프로그램에는 대전정보문화산업진흥원(DICIA, 이하 진흥원) 임직원뿐만 아니라, 지역 콘텐츠기업 관계자들이 함께 참여하고 있다.6일 진흥원에 따르면 최근 콘텐츠 활성화와 콘텐츠 산업 현장 이해도 제고를 위해 체험형 프로그램 '콘텐츠 밤마실'을 개최했다.올해 첫 프로그램으로 진행된 이번 행사는 진흥원이 운영하는 대전콘텐츠코리아랩 주관으로 마련됐다.프로그램 첫 관람 작품은 대전의 대표적 소극장인 런던스테이지에서 상연 중인 뮤지컬 '써니텐'으로 정했다.참여자들은 지역 소극장 공연 관람을 중심으로 현장 경험을 공유하고 지역 콘텐츠 산업의 발전 방향과 지원 방안에 대한 의견을 나눴다.특히 이들은 지역 기반 공연 콘텐츠 사례를 직접 체험하며 콘텐츠 기획·제작·유통 과정에 대한 이해를 넓히고, 지역 콘텐츠 생태계의 현황과 가능성을 공유했다.이은학 진흥원장은 "콘텐츠 밤마실을 통해 다양한 장르의 콘텐츠를 지속적으로 체험하고, 이를 정책과 사업에 반영하는 선순환 구조를 만들어 지역 콘텐츠 사업의 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.한편, 진흥원은 대전콘텐츠코리아랩 운영을 비롯해 지역 콘텐츠 산업 활성화와 창작 생태계 조성을 위한 다양한 지원사업과 프로그램을 추진하고 있다.