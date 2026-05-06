한달 앞 월드컵…현대차, 대표팀 선전 아이오닉 시승 이벤트 실시

2박 3일 시승 이벤트 진행

월드컵 응원 원정대도 출범

(사진1) 현대차, 축구 국가대표팀 선전 기원 아이오닉 시승 이벤트 실시 0 아이오닉과 함께하는 시승 이벤트 시안./현대차

현대차가 약 한 달 앞으로 다가온 FIFA 월드컵 2026에 출전하는 우리나라 축구 국가 대표팀을 응원하기 위해 아이오닉과 함께하는 시승 이벤트를 진행한다.현대차는 '아이오닉과 함께하는 2박 3일 시승 이벤트'를 실시한다고 6일 밝혔다.현대차는 1999년부터 월드컵과 국가대표팀 후원을 이어왔다. 이번 행사는 지난 4월 대규모 시승 이벤트에 이어 두 번째 고객 참여형 행사다.이벤트 신청은 이번 달 17일까지 진행된다. 참여를 원하는 고객은 현대자동차 공식 홈페이지 이벤트 페이지를 통해 응모할 수 있다.현대자동차는 응모 고객 가운데 총 54개 팀을 선정해 전국 드라이빙라운지 27개소에서 아이오닉 9 또는 아이오닉 5를 선택해 2박 3일간 시승할 수 있는 기회를 제공한다.선정된 고객들은 이번 달 27~29일2박 3일 동안 시승 프로그램에 참여하게 된다. 미션 수행 우수 고객 30명에게는 월드컵 공인구가 리워드로 제공된다.아울러 현대자동차 월드컵 응원 원정대도 출범한다. 방송인 이경규를 원정대장으로 은퇴한 레전드 축구선수, 유소년 축구선수, 인플루언서 2인을 비롯해 지난 4월 대규모 시승 이벤트를 통해 당첨된 일반 고객 6명까지 총 11명으로 이뤄졌다.이들은 월드컵 현지에서의 잊지 못할 직관을 경험하는 것을 목표로, 출범부터 현장 관람까지 전 여정을 함께하며 다양한 영상 콘텐츠를 선보일 예정이다.또 현역 국가대표 선수와 유소년 축구선수가 만나 월드컵에 대한 응원과 각자의 포부를 나누고 함께 훈련하며 응원하는 내용의 원정대 스페셜 콘텐츠도 공개할 예정이다.현대차 관계자는 "대한민국 국가대표팀의 선전을 기원하는 마음을 담아 '차박' 콘셉트의 2박 3일 전기차 장기 시승 프로그램을 마련했으며 이를 통해 더 많은 고객이 현대자동차 전기차의 다양한 매력을 경험하길 기대한다"고 밝혔다