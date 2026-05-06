IPARK현대산업개발, 입주민이 참여하는 아이파크 데이 시행

1 0 지난달 25~26일 대전 아이파크 시티에서 진행된 '아이파크 데이'에서 어린이들이 그림을 그리고 있다.

IPARK현대산업개발은 지난달 25~26일 대전 아이파크 시티에서 아이파크 데이 행사를 진행했다고 6일 밝혔다.아이파크 데이는 지난해까지 운영되던 입주민 서비스 프로그램인 홈커밍데이와 조경 관리 교육인 아이파크 가드닝을 통합·확대해 새롭게 개편한 입주민 체험형 서비스 프로그램이다.주방 도구 연마, 풍선 아트 등 입주민 참여형 행사와 공용부 클리닝 등 단지 관리 서비스를 결합해 차별화된 주거 경험을 제공하는 것이 특징이다.대전 아이파크 시티를 시작으로, 오는 9~10일에는 범어 아이파크에서, 16~17일에는 청주 가경 아이파크 3·4·5단지, 군산호수공원 아이파크, 논산 아이파크 등에서 진행할 예정이다.이번에 신설된 프로그램은 아이파크 가드닝과 아이파크 그리기다. 아이파크 가드닝은 입주민이 직접 식물을 가꾸는 참여형 프로그램이다. 전문 강사의 지도로 식물·화분 선택 등으로 구성된 입주민 참여형 화분 아카데미로 진행된다.아이파크 그리기는 모든 연령층 입주민이 단지를 주제로 그림을 그리며 소통과 참여를 이끌어내는 문화 프로그램이다. 입주민 가족과 어린이들이 아이파크 단지를 표현하며 교류할 수 있도록 했다.이번 행사 기간 동안 입주민들은 가정에서 사용하는 주방 도구 연마 서비스를 받을 수 있으며, 단지 내 커뮤니티센터와 도서관, 공용부 등에 대한 살균·소독도 진행된다. 즉석 사진 촬영과 즐길 거리 등도 마련된다.아름다운가게와 협업해 의류, 도서, 가전제품 등을 기부받아 판매 수익금을 기부하는 활동과 취약계층을 위한 쌀 나눔 캠페인도 함께 진행할 예정이다.