HS효성첨단소재, 美 스타트업과 바이오 탄소섬유 원료 상용화 속도

美 트릴리움 '프로젝트 팔콘' 완공…바이오 아크릴로니트릴 실증 단계

폐글리세롤 기반 원료 생산, 올해 하반기 제품 출하 예정

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HS효성첨단소재가 탄소섬유 핵심 원료의 바이오 전환에 속도를 내고 있다. 미국 화학 기술 스타트업과 함께 세계 최초 바이오 기반 아크릴로니트릴 실증 플랜트를 구축하며 친환경 탄소소재 공급망 선점에 나섰다.6일 HS효성첨단소재는 미국 스타트업 트릴리움 리뉴어블 케미컬스(Trillium Renewable Chemicals)의 1300만 달러 규모 시리즈B 투자 라운드에 리드 투자자로 참여했다고 밝혔다. 이번 투자에는 벨기에 혁신기술 투자사 카프리콘 파트너스도 공동 참여했다.트릴리움은 바이오디젤 생산 과정에서 발생하는 폐글리세롤을 활용해 바이오 기반 아크릴로니트릴을 생산하는 기술을 개발 중이다. 아크릴로니트릴은 탄소섬유를 비롯해 합성고무, 고기능성 플라스틱, 섬유 등에 사용되는 핵심 석유화학 원료다.기존 아크릴로니트릴이 석유화학 기반 공정을 통해 생산됐다면 트릴리움은 폐기물 기반 바이오 원료를 활용해 탄소배출을 줄이는 대체 생산 방식을 추진하고 있다. 탄소섬유 산업 전반에서도 친환경 원료 전환 요구가 확대되는 만큼 향후 공급망 변화 가능성도 주목된다.트릴리움은 지난 2월 세계 최초 글리세롤 기반 바이오 아크릴로니트릴 실증 플랜트인 '프로젝트 팔콘' 건설을 완료했다. 플랜트는 2026년 2분기 시운전에 돌입하며 올해 하반기 제품 출하를 시작할 계획이다.이번 투자금은 실증 플랜트 운영과 기술 고도화, 향후 상업용 대규모 플랜트 설계 등에 투입된다. 실증 단계에서 상업화 가능성이 확인될 경우 친환경 탄소섬유 원료 시장 확대에도 영향을 미칠 전망이다.HS효성첨단소재는 지난 2022년부터 트릴리움에 전략적 투자를 이어오고 있다. HS효성첨단소재는 바이오 기반 원료를 기존 탄소섬유 생산 공정에 적용해 친환경 소재 경쟁력을 강화한다는 전략이다.HS효성첨단소재 관계자는 "프로젝트 팔콘 완공은 바이오 아크릴로니트릴 상용화 가능성을 구체화한 의미 있는 진전"이라며 "실증 플랜트를 통해 바이오 원료의 실제 양산성과 공정 적용 가능성을 검증해 나갈 계획"이라고 밝혔다.