세라젬, ISO 국제표준 출간…홈 헬스케어 플랫폼 속도

의료·비의료 기기 아우르는 연동 가이드라인 제시

ㅇ 0 세라젬이 CES 2026에서 선보인 'AI 웰니스 홈' 속 건강 상태를 측정할 수 있는 세라체크존./세라젬

세라젬이 홈 헬스케어 통합 플랫폼의 글로벌 가이드라인을 제시했다.세라젬은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 발간한 기술보고서 'ISO/IEC TR 30123:2026'을 공식 출간했다고 6일 밝혔다. 해당 보고서는 가정에서 사용하는 다양한 헬스케어 기기를 하나로 연결해 관리할 수 있도록 연동 구조와 안전 기준 등을 제시한 국제 가이드라인이다.이번 국제표준 개발에는 세라젬의 임상 전문 연구기관인 세라젬클리니컬이 참여했다. 세라젬클리니컬은 척추 건강을 비롯한 다양한 헬스케어 분야에서 임상 연구와 의료기기 인허가, 전문 의료기기·플랫폼 개발 등을 수행하고 있다. 또 실제 임상·연구 데이터를 바탕으로 기기 간 연동 구조와 안전 기준 설계에도 참여했다.기술보고서는 의료기기와 비의료기기를 하나의 시스템으로 연동할 때 필요한 기준을 △안전성 △상호운용성 △유효성 중심으로 정리한 것이 특징이다.그동안 가정용 헬스케어 기기는 제품마다 통신 방식과 데이터 구조가 달라 여러 기기를 함께 사용하더라도 정보가 연결되지 않는 경우가 많았다. 이에 따라 건강 상태를 통합적으로 관리하기 어렵고 기기 간 충돌이나 오작동 가능성도 제기돼 왔다.이를 통해 서로 다른 기기 간 데이터를 안전하게 연결·관리할 수 있는 기준이 마련됐다. 다양한 헬스케어 기기를 하나의 시스템처럼 연동하는 통합형 건강관리 환경 구축에도 속도가 붙을 전망이다.세라젬은 한국을 비롯해 중국·미국·동남아 등 주요 시장에서 홈 헬스케어 사업을 운영하고 있다. 향후 다양한 헬스케어 제품을 하나의 데이터 체계로 연결하는 통합 플랫폼 전략도 확대해 나간다는 계획이다.세라젬 관계자는 "그동안 가정용 헬스케어는 개별 기기 중심으로 발전해 왔다면 이제는 데이터를 기반으로 연결되는 단계로 전환되고 있다"며 "이번 국제표준은 다양한 기기들이 안전하게 연동될 수 있는 최소 기준이 될 것"이라고 말했다.