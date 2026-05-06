“불확실성에도 편안한 삶을”…시몬스 캠페인, 조회수 4000만 돌파

공개 6일 만에 유튜브 조회수 4300만회 기록

인스타 채널 캠페인 영상 좋아요는 5600개

[사진자료] 시몬스 ‘LIFE IS COMFORT’ 캠페인, 1주일도 안 돼 누적 조회수 4천만 넘어...6일부터 TVC 온에어_260506 0 시몬스의 2026년 브랜드 캠페인 'LIFE IS COMFORT' 이미지./시몬스

흔들리지 않는 삶의 가치를 전하는 시몬스의 신규 캠페인이 조회수 4000만회를 돌파했다.6일 시몬스는 'LIFE IS COMFORT 캠페인'이 공개 6일 만에 유튜브 누적 조회수 약 4300만 회를 기록했다고 밝혔다.시몬스 침대는 지난달 30일 유튜브와 인스타그램 등 공식 SNS 채널에 LIFE IS COMFORT 캠페인 영상 5편(△스트리트 편 △자동차 편 △스토어 편 △레스토랑 편 △세트 편)을 전격 공개했다.캠페인 이름은 시몬스의 대표 슬로건인 '흔들리지 않는 편안함'을 동시대적 감각으로 재해석한 영문 카피로, 침대 고유의 '기능적' 편안함을 넘어 '심리적' 편안함까지 살피겠다는 수면 전문 브랜드로서의 의지를 담아 제작됐다.캠페인 영상은 인공지능(AI) 기술 없이 BGM 대신 일상 속 엠비언트 사운드만을 활용한 것이 특징이다. 또한 캠페인 메시지를 시각적으로 완벽히 구현하기 위해 낙천적인 무드가 녹아 있는 스페인 마드리드에서 촬영을 진행했으며 200명에 달하는 스태프와 20여 대의 카메라, 50명의 모델을 투입했다.유튜브 외에 공식 인스타그램에서도 캠페인 영상 좋아요 수가 약 5600개를 기록했다. 시몬스는 이번 브랜드 캠페인 런칭과 동시에 공식 인스타그램 채널을 전면 리뉴얼했다. 이는 기존 MZ세대 팬덤을 젠지(Gen-Z) 세대로 확장하기 위함이라는 설명이다.시몬스는 '스낵 컬처(시간·장소 구애 없이 즐길 수 있는 문화)'를 기반으로 다채로운 혼란 상황과 그 속에서의 초연함을 50여 편의 영상 및 이미지로 재구성해 업로드 할 예정이다.