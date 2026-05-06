[포토]조계사 찾은 휴머노이드 로봇…승복 입고 수계증 수령

대한불교조계종은 6일 서울 종로구 조계사 대웅전 앞마당에서 ‘부처님 오신 날 기념 로봇 수계식’을 개최했다.이날 수계식에서 휴머노이드 로봇 G1이 법명 '가비'를 받고 이동하고 있다.