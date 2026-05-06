롯데免, 장애인 운동선수 5명 직접 고용…ESG 경영 속도

탁구·수영·배드민턴 종목 5명 채용

전문 매니지먼트사 협력해 훈련 집중 환경 조성

[사진자료] 롯데면세점, 장애인 운동선수 5명 직접 고용... 스포츠 지원 통한 사회적 책임 실현 나서 0 임석원 롯데면세점 경영지원부문장(우측 첫 번째)과 김관용 갤럭시아에스엠 이사(좌측 첫 번째) 및 장애인 선수단이 지난 4일 고용 계약 체결식 후 기념 촬영을 하고 있다./롯데면세점

롯데면세점이 장애인 운동선수를 직접 고용하며 스포츠 후원을 통한 ESG 경영 확대에 나섰다. 기존 사무직 중심이던 장애인 고용 영역을 스포츠 분야로 확장한 첫 사례다.6일 롯데면세점에 따르면 회사는 지난 4일 서울 중구 본사에서 '장애인 스포츠 선수 고용 계약 체결식'을 열고 총 5명의 선수단과 채용 계약을 맺었다. 이번에 영입된 선수는 탁구 2명, 수영 2명, 배드민턴 1명이다.선수단 운영은 스포츠 매니지먼트 전문기업 '갤럭시아에스엠'과 협력해 이원화 체계로 진행된다. 롯데면세점은 선수들의 안정적인 급여 지급과 훈련 환경 조성을 맡고, 갤럭시아에스엠은 전문 트레이닝과 지도 교육을 담당한다.선수들의 동기 부여를 위한 맞춤형 포상금 제도도 마련했다. 패럴림픽을 비롯해 아시안게임, 전국 장애인체육대회 등 국내외 주요 대회 성적에 따라 포상금을 차등 지급할 계획이다. 최고 권위 대회인 패럴림픽에서 입상할 경우 최대 500만원의 특별 포상금이 지급된다.이번 장애인 운동선수 영입은 롯데그룹의 스포츠 지원 및 포용 경영 기조와도 맞닿아 있다. 롯데그룹은 프로야구단 롯데 자이언츠 운영과 대한스키·스노보드협회 회장사 등을 맡으며 국내 스포츠 저변 확대에 기여해 왔으며, 지난 2022년부터는 휠체어펜싱, 탁구, 수영 종목 선수들로 구성된 장애인 선수단을 별도로 운영하고 있다.롯데면세점 역시 올해를 기점으로 장애인 스포츠 지원을 통한 사회적 책임 실현에 동참한다는 계획이다.임석원 롯데면세점 경영지원부문장은 "선수들에게 고용 안정을 제공해 훈련에 전념할 수 있는 환경을 조성하는 것이 이번 채용의 핵심 취지"라고 말했다.