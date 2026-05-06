석화 구조조정 ‘답보 중’, 중동 전쟁에 밀렸나…“정부, 과감한 교통정리 필요”

대산·여수 석화단지 2건 사업 재편안

나머지 기업들 논의는 지지부진 상태

LG화학-GS칼텍스, 기업 구조상 난관

울산, 샤힌 프로젝트 '뜨거운 감자'로

cats 0 울산 남구 석유화학단지 모습. /연합뉴스

정부가 중국발 공급과잉으로 시작한 석유화학 구조조정이 한 달 넘게 답보 상태다. 울산 석화단지를 비롯해 기업마다 이해관계가 충돌하면서 좀처럼 이견을 좁히지 못하고 있다. 기업들의 논의에 기댈 게 아니라, 적극적으로 나서 물꼬를 터줘야 한다는 목소리가 나온다.6일 업계에 따르면 산업통상부는 대산 석화단지의 롯데케미칼, HD현대오일뱅크의 사업 재편을 승인하고 지난달부터 여수 석화단지의 여천NCC(한화솔루션·DL케미칼), 롯데케미칼의 사업 재편안을 심사 중이다. 이 사업 재편안들은 당초 데드라인이었던 지난 3월에 제출됐다. 재편안대로 추진된다면 정부가 최대치로 정한 에틸렌 연간 생산량 370만t 중 67%(138만 5000t)를 충족하게 된다. 절반을 조금 넘는 수준이다.이에 나머지 기업들의 사업 재편도 이뤄져야 하는데, 진척을 보지 못하고 있다. 먼저 롯데케미칼, 한화솔루션과 함께 업계 '빅3'로 꼽히는 LG화학은 GS칼텍스와 평행선을 달리고 있다. GS칼텍스가 GS그룹의 손자회사로, 관련 법상 합작법인을 만들 수 없는 등의 구조적인 이유로 난관에 부딪한 것으로 전해졌다. LG화학은 다른 기업과의 재편도 염두에 두고 있지만, 업계에선 물리적인 거리 탓에 실현 가능성을 낮게 보고 있다. 오히려 독자적 감축이 빠를 것이란 관측도 나온다. 일단 LG화학은 올해 안에 정부로부터 사업 재편안에 대한 승인을 받고 협업 모델을 만드는 게 목표라고 밝혔다.아직 합의가 도출되지 않은 울산 석화단지도 지지부진하다. SK지오센트릭, 대한유화, 에쓰오일이 논의 중인데 에쓰오일의 '샤힌 프로젝트'가 뜨거운 감자다. 오는 6월 기계적 완공을 앞둔 샤힌 프로젝트의 설비 역시 감축 대상인지 여부를 놓고 입장 차이를 보이고 있다. SK지오센트릭과 대한유화는 동일 선상에서 협의해야 한다는 반면 에쓰오일은 구조조정의 본질이 경쟁력을 높이는 것으로 기술력을 갖춘 샤힌 프로젝트가 대상이 될 순 없다며 맞서고 있는 것으로 알려졌다. 에쓰오일은 예정대로 기계적 완공을 끝낸 뒤 시운전을 거쳐 늦어도 내년 초엔 샤힌 프로젝트를 가동하겠다는 입장이다.전문가들은 정부의 역할론을 제기하고 있다. 석유화학 구조조정은 반드시 추진돼야 할 사안이기에 정부가 적극성을 보여야 한다는 얘기다. 최근 발생한 중동 전쟁을 빌미로 대응이 늦어지면 업계 전체의 극심한 손해가 불가피하다는 지적도 나온다.이덕환 서강대학교 화학과 명예교수는 "(정부가) 지금까지는 사실상 기업에 자율적으로 하라고 떠맡겨놓았던 셈"이라며 "지금 울산 석화단지 등 남아있는 기업들은 복잡하게 얽혀 있는 부분들이 있어서 정부가 앞장서서 조율할 필요가 있다"고 했다. 그러면서 "중동 전쟁으로 어수선한 상황에 휩쓸려 놔두는 건 결코 바람직하지 않다"며 "논의 테이블에서 구체적인 지원책을 내놓으며 기업들의 참여를 유도하는 등 과감한 교통 정리할 필요하다"고 덧붙였다.