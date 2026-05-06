이더리움, 매도세 속 단기 약세…반등 동력은 ‘업그레이드’

이더리움 0 이더리움 이미지./제공=이더리움

비트코인이 8만 달러선을 돌파하며 상승 흐름을 이어가는 가운데, 대표 알트코인인 이더리움은 최근 매도세 확대 속 단기 약세를 보이고 있다. 시장에서는 자금 유출과 차익실현 움직임이 겹치며 단기 조정이 나타났지만, 중장기 성장 기대는 여전히 유효하다는 평가다.6일 글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 이날 오후 2시 기준 이더리움은 24시간 전 대비 0.62% 하락한 2366달러에 거래되고 있다. 비트코인이 상승 흐름을 보이는 것과 달리, 이더리움은 단기 수급 부담 속에서 상대적으로 약세를 나타내는 모습이다.최근 이더리움 시장에서는 수급 측면의 부담 요인이 잇따라 감지됐다. 지난 5일(현지시간) 코인셰어스(CoinShares) 보고서에 따르면 지난주 이더리움 관련 펀드에서는 약 8160만 달러 규모의 자금이 순유출됐다. 여기에 지난 2일 이더리움 재단(Ethereum Foundation)은 가상자산 투자사 비트마인(BitMine)과 장외거래(OTC)를 통해 1만 이더리움을 매도했다. 재단은 해당 자금을 프로토콜 연구와 생태계 개발, 커뮤니티 지원 등에 활용할 계획이다.이처럼 기관 및 대형 투자자 중심의 매도 물량이 시장에 출회되면서 단기 가격에는 부담으로 작용하고 있다. 특히 최근 상승 구간에서 차익실현 수요가 맞물리며 변동성이 확대되는 양상이다.다만 시장 전반에서는 이더리움의 펀더멘털이 여전히 견고하다는 평가가 우세하다. 네트워크 업그레이드와 생태계 확장이 지속되며 중장기 성장 기반이 강화되고 있기 때문이다. 디파이(DeFi), NFT, 레이어2(L2) 솔루션 등 다양한 영역에서 활용도가 확대되며 실질적인 수요가 꾸준히 증가하고 있다는 분석이다.특히 이더리움은 차기 업그레이드를 앞두고 구조 개선 작업을 이어가고 있다. 가스 비용 체계 조정과 블록 처리 효율성 개선 등 네트워크 성능 고도화가 핵심이다. 한종목 미래에셋증권 연구원은 "레이어2 확장 환경 속에서 이더리움 메인넷(L1)은 글로벌 최종 정산 레이어로서의 역할이 더욱 강화되고 있다"며 "단기적으로 가격 변동성은 존재하지만, 프로토콜의 가치 포착 구조는 오히려 강화되는 흐름"이라고 분석했다.업계에서는 단기적인 매도 압력에도 불구하고 상승 추세 자체가 훼손된 것은 아니라는 시각이 지배적이다. 한 가상자산 업계 관계자는 "최근 기관 자금 일부 이탈은 단기 조정 성격이 강하다"며 "이더리움은 생태계 확장성과 기술적 진화를 바탕으로 중장기 상승 여력을 충분히 보유하고 있다"고 말했다.