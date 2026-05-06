[포토] 코스피 7,380대 상승 마감

코스피가 종가 기준 사상 처음 7,000선을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전일보다 447.57포인트(6.45%) 오른 7,384.56 이다.