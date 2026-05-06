[포토] “사람만 먹나? 강아지도 냉면·빙수”…이마트 몰리스, 반려견 전용 여름간식

몰리스 강아지간식 2 0

아시아투데이 = 6일 몰리스펫샵 스타필드 수원점에서 모델이 '반려견 전용 여름 간식' 신상품을 소개하고 있다. 이마트의 반려동물 전문 브랜드 몰리스(MOLLY'S)는 본격적인 여름 시즌을 맞아 오는 7일부터 반려견 전용 빙수와 냉면을 출시한다. 방부제나 합성 보존제 없이 반려견이 먹을 수 있는 건강한 식재료를 활용해 사람이 즐기는 여름 대표 메뉴인 냉면과 빙소 콘셉트의 영양 간식으로 개발했다. /이마트