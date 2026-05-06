닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
유통 유통

[포토] “사람만 먹나? 강아지도 냉면·빙수”…이마트 몰리스, 반려견 전용 여름간식

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260506010001108

글자크기

닫기

김지혜 기자

승인 : 2026. 05. 06. 16:14

몰리스 강아지간식 2
아시아투데이 = 6일 몰리스펫샵 스타필드 수원점에서 모델이 '반려견 전용 여름 간식' 신상품을 소개하고 있다. 이마트의 반려동물 전문 브랜드 몰리스(MOLLY'S)는 본격적인 여름 시즌을 맞아 오는 7일부터 반려견 전용 빙수와 냉면을 출시한다. 방부제나 합성 보존제 없이 반려견이 먹을 수 있는 건강한 식재료를 활용해 사람이 즐기는 여름 대표 메뉴인 냉면과 빙소 콘셉트의 영양 간식으로 개발했다. /이마트
김지혜 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기