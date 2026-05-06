롯데카드, 제재 위기에도 1분기 순이익 112%↑…회원 수도 회복

해킹사태 이후 회원 수 회복해 전년과 유사한 수준

노조 위기도 협력 중…정상호 대표이사, 노사협의회 참석

clip20260506172421 0 /롯데카드

롯데카드가 올해 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 201.4% 증가한 415억원을, 당기순이익은 112.2% 늘어난 222억원을 기록했다.롯데카드는 6일 "올해 우량 고객 중심의 포트폴리오를 구축해 안정적인 수익 기반을 마련했고, 지속적인 리스크 관리 강화 및 대손 비용 절감 등 비용 효율화를 통해 1분기 영업이익 개선을 이끌어냈다"고 밝혔다.1분기 회원 수도 1월부터 회복세를 보이며 전년 동기와 같은 956만 6000명을 유지했다.리스크 관리 지표도 좋아지고 있다. 지난 3월말 기준 정상채권이 2개월 이상 연체 채권으로 전이되는 비율인 연체 전이율이 0.318%를 기록하며, 레고랜드 사태 이전 수준(0.311%)을 회복했다.시장 점유율도 견조하게 유지하고 있다. 여신금융협회의 올해 1분기 전업 8개 카드사 개인 및 법인 신용판매 이용실적에 따르면 롯데카드의 시장 점유율은 10.6%로, 직전 분기(11.0%)에 이어 두 자릿수를 유지하고 있다.이처럼 롯데카드의 1분기 영업이익 개선은 반짝 회복이 아닌 체질 개선 등 내실을 다진 결과로 풀이된다.노조도 위기 극복에 협력하고 있다. 지난 4월 노사협의회에서 정상호 대표이사가 참석해 위기 상황을 설명하고 위기 극복과 직원들의 안정을 위해 노사가 공동으로 노력하기로 의견을 모았다.정 대표이사는 "지난해 사이버 침해 사고 이후 회사의 회복력을 보여줘야 하는 중요한 시기였는데, 임직원이 합심해 영업이익 증가라는 값진 결실을 거뒀다"며 "앞으로도 '원 팀(One Team) 로카'로서 대내외 불확실성에 슬기롭게 대처할 것"이라고 강조했다.롯데카드는 향후 영업 채널 다각화 및 지속적인 신상품 출시 등으로 고객 기반을 확대하는 한편, 선제적 자산건전성 관리와 조달구조 다변화, 비용 효율화를 추진해 중장기 수익성 회복과 체질 개선을 이어갈 계획이다.금융감독원 제제심의위원회 결과와 관련해 롯데카드 관계자는 "금감원의 심의 결과에 대해서는 아직 금융위원회의 최종 결정이 남아있는 만큼 제재 경감을 위해 사고 피해 예방을 위한 노력 등을 성실히 소명해 것"이라고 말했다.