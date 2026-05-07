피렐리-유니버세스 파트너십, 소프트웨어 정의 차량 새 지평

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이탈리아 타이어 제조사 피렐리가 스웨덴 인공지능(AI) 기업 유니버세스와 협력해 차세대 지능형 타이어 시스템 고도화에 나선다고 7일 밝혔다.

이번 협약에 따라 피렐리는 유니버세스 지분 30%를 인수할 예정이며 향후 과반 지분 확보가 가능한 옵션도 함께 마련했다. 양사는 AI 기반 컴퓨터 비전 기술과 타이어 센서 데이터를 결합해 실시간 도로 분석 기술 개발에 협력할 계획이다.

양사가 공동 개발하는 기술은 타이어 내부 센서 정보와 차량 카메라 데이터를 융합해 도로 상태를 실시간으로 파악하는 방식이다. 이를 통해 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 자율주행 기능 향상은 물론, 도로 인프라 관리 분야까지 활용 범위를 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

피렐리의 ‘사이버 타이어(Cyber Tyre™)’는 타이어 내부 센서를 통해 주행 중 다양한 물리 데이터를 수집하고 자체 알고리즘으로 이를 분석하는 시스템이다. 분석된 정보는 차량 전자 제어 시스템과 클라우드 플랫폼에 연동돼 주행 안전성과 차량 성능 개선에 활용된다.

유니버세스는 자율주행용 공간 인식 기술인 ‘3DAI™ 엔진’을 보유하고 있다. 해당 기술은 카메라와 각종 센서를 통해 수집한 데이터를 기반으로 도로와 주변 환경을 디지털 정보로 변환하는 것이 특징이다. 이를 통해 차량이 도로 상태를 실시간으로 인식하고 분석할 수 있도록 지원한다.

양사는 이미 관련 기술 적용 사례도 공개했다. 피렐리는 지난 2025년 이탈리아 풀리아주 정부와 함께 지역 도로망 모니터링 프로젝트를 진행한 바 있다. 당시 사이버 타이어의 센서 데이터와 유니버세스의 AI 시각 분석 기술을 결합해 도로 인프라 상태를 실시간으로 파악하는 시스템을 구축했다.

안드레아 카살루치 피렐리 CEO는 “유니버세스와의 협력은 AI 컴퓨터 비전 기술을 통해 사이버 타이어 플랫폼 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환 흐름 속에서 중요한 의미를 갖는다”고 밝혔다.

조나단 셀비 유니버세스 CEO는 “데이터는 미래 인프라 관리의 핵심 자산”이라며 “피렐리와의 협력을 통해 보다 고도화된 서비스와 기술을 선보일 계획”이라고 말했다.