[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 5일

쥐띠
36년 근심이 오후부터 사라진다.
48년 소원을 성취하니 기쁘다.
60년 닫혀 있던 마음이 활짝 열린다.
72년 그간 바라던 소원을 성취한다.
84년 구설수가 따르니 귀인이 찾아오지 않는다.
96년 손해가 있으니 일찍 귀가해야 한다.
소띠
37년 일이 뜻대로 해결되어서 마음이 흐뭇해지는 날이다.
49년 미루다가 큰 병을 만들지 말고 서두르면 대길하다.
61년 손해만 따르게 되다가 오후쯤에 기쁜 소식듣는다.
73년 노력하여 목표를 달성한다.
85년 친인척의 도움으로 해결한다.
97년 자격증 시험에 좋은 결과가 있는 날이다.
범띠
38년 망설이다가 시간만 간다.
50년 주변 지인들에게 도움을 받는다.
62년 빠른 금전 소식으로 어깨춤을 춘다.
74년 불안한 마음에서 벗어난다. 86년 문서 매매가 성사된다.
98년 정신적인 스트레스가 해소된다.
토끼띠
39년 자극적인 음식은 가급 적 피한다.
51년 서남 방향을 피하고 일찍 귀가한다.
63년 어려운 일에 대한 보상을 받는다.
75년 집중력을 조금 더 발휘한다.
87년 지출이 늘어나니 모임을 줄인다.
99년 동창을 만나 그간 못한 이야기를 나눈다.
용띠
40년 뜻하는 일이 이뤄진다.
52년 주변 사람들의 사랑을 듬뿍 받는다.
64년 기다리던 소식과 행운이 동시에 찾아온다.
76년 뜻대로 안 되니 답답한 날이다.
88년주변 사람들의 부러움을 산다.
00년 목적을 조기에 달성한다.
뱀띠
41년 주변의 도움을 받는 운이다.
53년 주위를 잘 살피며 조심해야 한다.
65년 망설이다 시간만 흘려보낸다.
77년 야간운전을 조심해야 한다.
89년 확고한 신념을 가지고 최선을 다한다.
01년 근심이 생기니 마음이 편치 않다.
말띠
42년 근심이 따르나 오후부터 안정된다.
54년 잘못된 판단이 큰 실수를 부른다.
66년 받은 은혜를 널리 베풀어야 한다.
78년 가족들과 중요한 대화를 나눈다.
90년 다툼이 생기니 모임을 피한다.
02년 가족과 의논한 후 결정한다.
양띠
43년 생각지 않은 일로 인해 근심만 쌓인다.
55년 바라던 소원이 풀리지 않으니 짜증만 난다.
67년 답답했던 일이 속 시원하게 풀린다.
79년 차분히 마음을 가라앉히고 기다린다.
91년 금전 운이 여유 있게 들어온다.
03년 만사가 형통하니 운수대통한다.
원숭이띠
32년 일이 잘 풀리니 마음이 한결 느슨해진다.
44년 매사가 순탄하게 흘러간다.
56년 귀인이 모여들어 도움을 준다.
68년 고귀한 지위에 오르게 된다.
80년 좋은 운기가 찾아오니 덕이 많아진다.
92년 좋은 기회를 놓치지 않도록 한다.
닭띠
33년 바라던 일이 뜻대로 이뤄지지 않는다.
45년 매사 어려움 없이 순조롭게 진행된다.
57년 주변 사람들의 존경을 한 몸에 받는다.
69년 마음이 흐뭇해지는 날이다.
81년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
93년 숨은 능력을 인정받는다.
개띠
34년 소원을 성취하니 기쁘다.
46년 운세가 점점 좋아지니 일이 잘 풀린다.
58년 그간 노고에 성취감을 느끼게 된다.
70년 행운의 운을 만나게 된다.
82년 그간 바랐던 목표를 달성한다.
94년 꾸준한 노력으로 주위 사람들의 인정을 받는다.
돼지띠
35년 지인의 도움을 받는 날이다.
47년 고민이 생기지만 금세 해결된다.
59년 그간 노력의 보람을 얻어 기분 좋은 운이다.
71년 주위 사람들로부터 신망을 얻는다.
83년 흔하지 않은 지혜를 얻는다.
95년 노력을 끝까지 하여 좋은 결실을 보니 보람차다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장