[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 5일

소띠

37년 일이 뜻대로 해결되어서 마음이 흐뭇해지는 날이다.

49년 미루다가 큰 병을 만들지 말고 서두르면 대길하다.

61년 손해만 따르게 되다가 오후쯤에 기쁜 소식듣는다.

73년 노력하여 목표를 달성한다.

85년 친인척의 도움으로 해결한다.

97년 자격증 시험에 좋은 결과가 있는 날이다.