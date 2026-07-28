심욱기 대전국세청장, 체납관리단 현장점검…직원 애로 들어

사진1 (5) 0 심욱기 대전국세청장이 27일 동청주세무서를 찾아 국세·외수입 체납관리단 현장 고충을 청취했다. /대전국세청

심욱기 대전국세청장이 체납관리단 직원들을 만나 현장의 어려움과 개선 과제를 들었다.심욱기 대전국세청장은 27일 동청주세무서를 찾아 국세·국세외수입 체납관리단의 근무환경과 업무 추진 상황을 점검했다.심 청장은 체납관리단 사무실과 휴게공간을 둘러본 뒤 기간제 근로자를 포함한 현장 직원들과 간담회를 가졌다. 직원들이 업무 과정에서 겪는 어려움과 건의 사항도 들었다.이번 방문은 16일 북대전세무서와 23일 논산세무서에 이은 세 번째 현장 점검이다.국세·국세외수입 체납관리단은 지난 8일부터 12월23일까지 6개월간 활동한다. 대전지방국세청 관내에서는 국세 분야 271명과 국세외수입 분야 346명 등 모두 617명이 17개 세무서를 거점으로 근무하고 있다.대전국세청은 관내 17개 세무서에서 근무할 국세외수입 체납관리단 406명도 추가 모집한다.심 청장은 이날 부가가치세 신고센터도 방문해 신고기한 마지막 날의 업무 상황을 살피고 직원들을 격려했다.심 청장은 "체납관리단은 조세정의 실현과 재정 확보는 물론 생산적 일자리 창출, 체납정리, 복지 사각지대 발굴까지 함께 도모하는 국가적 프로젝트"라며 "현장에서 근무하는 직원들의 각종 애로사항이 즉시 해소될 수 있도록 각 관서장과 관리자들이 노력해달라"고 당부했다.