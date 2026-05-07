“줄이는 소비 vs 지키는 소비”.. 고물가가 바꾼 지출 기준

피앰아이, AI 패널 기반 소비 행태 분석 공개

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고물가 장기화 속에서 소비자들이 모든 지출을 일괄적으로 줄이기보다 항목별 우선순위에 따라 소비를 조정하는 경향이 나타났다는 분석 결과가 나왔다.

리서치·데이터 인텔리전스 기업 PMI(피앰아이)는 AI 인텔리전스 플랫폼 ‘TruviX(트루비엑스)’를 활용한 소비 행태 분석 결과를 발표했다고 7일 밝혔다. 이번 분석은 실제 소비 패턴 데이터를 학습한 AI 패널 모델을 기반으로 소비 성향과 반응 구조를 시뮬레이션하는 방식으로 진행됐다.

분석 결과에 따르면 고물가 상황에서 소비자들이 가장 먼저 지출을 줄이는 분야는 여행·레저로 나타났다. 복수 응답 기준 68.3%가 해당 항목을 선택했으며 이어 쇼핑(37.7%), 외식(22.3%), 문화생활(19.0%) 순으로 집계됐다. 반면 주거·생활비(1.7%)와 교육·자기계발(0.3%)은 상대적으로 축소 비율이 낮았다.

올여름 휴가 계획과 관련해서도 ‘계획이 없거나 기존 계획을 축소했다’는 응답이 55.5%로 조사됐다.

반면 소비를 유지하려는 항목은 일상과 밀접한 분야에 집중됐다. 음식·외식이 42.2%로 가장 높았고 인간관계 및 모임(33.4%), 취미·여가(16.8%), 콘텐츠 소비(6.7%)가 뒤를 이었다. 여행 분야는 0.9%로 가장 낮은 비율을 기록했다.

향후 소비 방향에 대해서는 응답자의 62.2%가 “소비를 줄이고 지출 관리를 강화하겠다”고 답했다.

투자 성향에서는 보수적인 분위기가 두드러졌다. 향후 1년 내 투자성 금융자산에 대해 ‘투자 의향이 없다’는 응답이 66.8%로 가장 높았고 ‘투자 의향이 있다’는 응답은 26.9%로 나타났다. 연령대가 높아질수록 투자 의향이 없다는 응답 비율도 증가하는 경향을 보였다.

피앰아이는 이번 분석을 통해 소비 감소가 전반적인 축소라기보다 ‘선별적 소비 조정’ 형태로 나타나고 있다고 설명했다.

고비용·비일상 소비는 줄이는 반면 음식·외식이나 인간관계처럼 일상 유지와 연결된 소비는 상대적으로 유지하려는 흐름이 확인됐다는 분석이다.

조민희 피앰아이 대표는 “AI 패널 분석 결과 소비 우선순위가 뚜렷하게 재편되고 있는 것으로 나타났다”며 “TruviX를 기반으로 소비자 행동과 시장 반응을 예측하는 AI 인텔리전스 플랫폼으로 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

김석호 서울대학교 사회과학자료원(KOSSDA) 원장은 “필수 소비와 비필수 소비를 구분하는 전형적인 고물가 대응 양상이 나타나고 있다”고 평가했다. 이윤석 한국조사연구학회장(서울시립대 교수)은 “AI 패널 기반 분석이 조사 방법론 확장 가능성을 보여준다”고 말했다.