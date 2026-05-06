“탈당 하고 도와라”… 친한계 일탈에 기강잡기 나선 국힘

6일 경기도 수원시 장안구 국민의힘 경기도당에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 경기도당 필승 결의대회'에서 장동혁 대표가 양향자 경기도지사 후보 등 참석자들과 파이팅을 외치고 있다. /연합