중동 리스크 뚫은 K-푸드… 글로벌 판로 개척 드라이브 건다

운송 품목 제한에도 중동 성장세 지속
농식품부, 추경 통한 물류부담 대응
컨설팅·제품 개발 등 전방위적 지원
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농림축산식품부가 중동전쟁 등 국제 정세 악화에도 '케이(K)-푸드' 수출 호조세를 이어갈 수 있도록 식품기업 지원을 강화할 방침이다. 수출 기반 마련부터 판로 개척까지 전방위적 지원을 확대하고, K-푸드 글로벌 경쟁력 제고를 뒷받침할 계획이다.
6일 농식품부에 따르면 올해 1~4월 기준 'K-푸드 플러스(K-Food+)' 수출 실적은 약 44억3000만달러(약 6조4589억원)로 잠정 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 4.7% 증가한 규모다. K-푸드 플러스는 농식품(K-Food) 및 농자재, 동물용의약품, 펫푸드 등 전후방산업을 포괄하는 개념이다.
중동발 무역여건 악화에도 수출 증가세는 이어지고 있다. 지난달 기준 K-푸드는 약 35억7000만달러(약 5조2061억원) 수출고를 기록하며 지난해 같은 기간보다 4.6%가량 성장세를 보였다. 전후방산업 수출 규모는 약 8억6000만달러(약 1조2541억원)로 5.3% 늘어났다.
중동(GCC)은 여전히 권역별 성장세가 가장 높은 시장으로 나타났다. 지난달 기준 수출실적은 1억5000만달러(약 2188억원)로 전년 동기 대비 26.8% 증가했다. 2월말 미국·이란 전쟁 발발로 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 물류·운송 여건이 악화됐지만 연초류를 중심으로 실적 상승이 이어지고 있는 것으로 조사됐다.
농식품부 관계자는 "중동의 경우 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄됐지만 우회 경로를 통해 일부 수출이 진행되고 있다"며 "상온 컨테이너 위주 운송으로 수출 품목이 제한적이지만 성장세는 지속되고 있다"고 설명했다.
농식품부는 '농식품글로벌성장패키지(농식품수출바우처)' 지원사업을 중동 리스크 핵심 대응 카드로 활용할 구상이다. 해당 사업은 지원 대상 업체가 해외인증, 수출보험, 항만·공항 부대비용 등 23개 항목을 '자율 선택'하는 것이 골자다.
올해 본예산은 약 720억원으로 전년 대비 2배가량 늘어났다. 지난달 10일 국회 본회의를 통과한 올해 첫 추가경정예산(추경)을 통해 72억원도 확보했다. 이를 통해 수출기업 약 1000개소를 지원할 예정이다.
특히 추경분은 기업당 1200만원을 일괄 배정할 계획이다. 중동전쟁으로 인한 수출기업의 물류 부담이 가중된 것에 대해 전쟁 위험 할증료, 우회 운임, 물류회수·반송·지체료 지원 메뉴도 신설했다. 대상 기업 배정액 50% 이상을 신설 메뉴 및 항만·공항 부대비용 및 한시적 물류부담 완화 등을 위해 활용하도록 할 예정이다. 추경사업 1차 공모는 마무리됐으며, 기업 수요를 고려해 오는 26일까지 추가 공모를 실시한다.
농식품부 관계자는 "농식품글로벌성장패키지는 농식품 수출역량과 성장가능성을 보유한 기업을 대상으로 다양한 항목을 지원한다"며 "컨설팅, 제품개발, 해외인증 및 법무 자문, 시장개척 등 각 기업이 원하는 분야를 (예산 한도 내에서) 자유롭게 선택할 수 있다"고 말했다.
현장에서는 해당 사업의 '스케일업(Scale-up, 기업 성장)' 성과도 확인된다. 수혜 기업 중 하나인 충남 금산군 소재 대동고려삼㈜의 경우 지난해 504만달러(약 74억원) 수출을 달성하며 전년 대비 97.5% 성장세를 보였다. 이 기업은 홍삼가공품을 베트남·중국·홍콩 등으로 수출 중이다.
대동고려삼은 농식품글로벌성장패키지를 통해 베트남 현지 세미나를 개최, 1억2000만원 규모 현장 수주를 달성했다. 홍콩 현지 판촉 활동으로 매출 11억원을 기록하기도 했다. 해외인증 지원을 활용해 원료·제조 투명성을 보장하는 '코셔 인증'도 획득, 캐나다 시장 진출을 위한 인지도 역시 확대하고 있다.
농식품부는 올해 K-푸드 플러스 수출 목표 160억달러(약 23조원) 달성을 위해 무역 불확실성 대응 및 기업 지원 강화 등을 지속할 방침이다.
농식품부 관계자는 "외부 요인에 의한 불확실성이 수출 악영향으로 이어지지 않도록 물류부담 완화 등을 뒷받침해 나갈 것"이라며 "업계 간담회 등을 통해 현장 애로사항 해소도 지속해 나가겠다"고 했다.