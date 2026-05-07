뮌헨 제압한 PSG, UCL 결승행 ‘2연패’ 도전

뎀벨레-케인 한 골씩 1-1 비겨

이강인 결장·김민재 교체 출전

기대 모은 코리안 더비는 무산

clip20260507101855 0 우스만 뎀벨레가 6일(현지시간) 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 뮌헨과의 UCL 4강 2차전에서 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. /AP·연합

clip20260507102025 0 뮌헨의 김민재와 케인, 노이어가 UCL 결승 진출이 좌절되자 아쉬워하는 모습. /AP·연합

파리 생제르맹(PSG)이 바이에른 뮌헨을 꺾고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승에 올라 대회 2연패 도전을 이어갔다.루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 7일 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026 UCL 준결승 2차전 원정 경기에서 바이에른 뮌헨과 1-1로 비겼다. 지난달 홈 1차전에서 5-4 승리를 거둔 PSG는 1·2차전 합산 스코어 6-5로 앞서며 결승 진출에 성공했다.지난 시즌 구단 사상 첫 UCL 우승을 차지했던 PSG는 2년 연속 결승 무대에 오르며 대회 2연패에 도전한다. 결승 상대는 아틀레티코 마드리드를 꺾고 20년 만에 결승에 오른 아스날이다. 양 팀은 오는 31일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 우승컵을 놓고 맞붙는다.PSG는 경기 시작과 동시에 기선을 제압했다. 전반 3분 흐비차 크바라츠헬리아가 왼쪽 측면 돌파 뒤 내준 패스를 우스만 뎀벨레가 왼발 논스톱 슈팅으로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 1차전에서 2골 1도움을 기록했던 뎀벨레는 2차전에서도 결정적인 활약을 펼쳤다.뮌헨은 이후 점유율을 높이며 반격에 나섰지만 PSG의 단단한 수비를 뚫지 못했다. 자말 무시알라와 해리 케인을 앞세워 여러 차례 득점 기회를 만들었지만 PSG 골키퍼 마트베이 사포노프의 선방에 막혔다.후반 중반 뱅상 콩파니 감독은 김민재와 알폰소 데이비스를 투입하며 분위기 반전을 노렸다. 김민재는 후반 34분 크바라츠헬리아의 돌파를 몸싸움으로 저지해 결정적인 슈팅 기회를 막는 등 인상적인 수비를 펼쳤다.뮌헨은 후반 추가시간 데이비스의 패스를 받은 케인이 왼발 슈팅으로 동점골을 터뜨렸지만, 끝내 추가 득점에는 실패하며 탈락했다.한편 관심을 모았던 이강인과 김민재의 '코리안 더비'는 이번에도 성사되지 않았다. 이강인은 1차전에 이어 이날 경기도 출전하지 못했다.