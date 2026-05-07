한성숙 “모두의 창업 4만명”…“보조금 넘어 투자·성장 선순환 시급”

“일자리, ‘주는’ 정책서 ‘만드는’ 창업으로”

‘양적 팽창’ 늪 빠진 창업 정책…‘성장·지역’ 중심 판갈이 선언

중기연, '제2차 KOSI 심포지엄' 개최

1 0 한성숙 중기부 장관이 7일 오전 서울 여의도에 있는 중기중앙회에서 열린 '제2차 KOSI 심포지엄'에서 축사를 하고 있다./사진=오세은 기자

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정부가 직접 지원 위주의 고용 정책에서 벗어나 온 국민과 지역이 주도하는 '국가창업시대'로의 전면적인 패러다임 전환을 선언했다.중소벤처기업연구원은 7일 오전 서울 여의도에 있는 중소기업중앙회에서 '제2차 KOSI 심포지엄'를 개최했다. 한성숙 중소벤처기업부 장관과 전문가들은 창업 지원 예산 1조5000억원 시대를 맞아 양적 팽창을 넘어선 '질적 스케일업(Scale-up)'과 '지역 자생 생태계' 구축을 핵심 과제로 제시했다.한성숙 장관은 이날 "청년 체감실업률 20%대와 '쉬었음' 청년 48만 명이라는 현실을 돌파하기 위해선 일자리를 '만드는' 창업 중심의 발상 전환이 시급하다"고 강조했다.특히 정책의 출발점인 '모두의 창업' 프로젝트가 누적 방문자 111만 명을 돌파하고, 4만 명 이상의 국민이 창업 아이디어를 구체화하고 있다는 구체적 수치를 공개하며 "누구나 아이디어만 있으면 도전하고, 그 도전이 성장과 글로벌로 이어지는 완결형 구조를 만들겠다"고 밝혔다.이춘우 서울시립대 교수는 한 장관이 언급한 참여형 창업의 이론적 토대인 '모두의 창업(Entrepreneurship for All)' 체계를 제안했다. 이 교수는 민간의 전문성과 정부 인프라가 결합해 누구나 실패 두려움 없이 성장에 올라타는 구조를 강조하며, 온 국민과 전 지역이 각자의 특색에 맞춰 참여할 때 비로소 창업 강국으로 도약할 수 있다고 분석했다.정은애 중소벤처기업연구원 연구위원은 수도권 편중 현상을 지적하며 '지역 특화 성장 모델'을 역설했다. 정 위원은 단순 보조금 지원의 한계를 꼬집으며, 지역 내에서 자금이 돌고 기업이 성장해 회수(EXIT)되는 자생적 생태계 구축이 지역 소멸 위기를 극복할 실질적 대안임을 명확히 했다.백강 국립한밭대 교수는 대학의 원천 기술과 인프라를 지역에 전면 개방해야 한다고 주장했다. 특히 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 통해 지자체와 밀착 협력하고, 주거·복지·창업 지원을 패키지로 제공해 청년들이 지역 유망 스타트업(신생 벤처기업)에 정착하는 '지역 정주형 선순환 모델' 가동을 제안했다.중기부는 이러한 전문가들의 제언을 정책으로 구체화한다. 4대 과기원(한국과학기술원·광주과학기술원·대구경북과학기술원·울산과학기술원) 소재지를 시작으로 내년까지 전국 10곳에 창업도시 기술 거점을 구축하고, 인공지능 전환(AX)·방산·기후테크 등 전략 분야의 '모두의 챌린지'와 팁스(민간투자주도형 기술창업지원 프로그램), 유니콘 브릿지를 통해 성장의 사다리를 잇겠다는 계획이다.한 장관은 "창업은 혼자 완성되지 않으며 국민, 지역, 학계가 함께 참여할 때 진정한 생태계가 완성된다"며 이번 심포지엄이 국가창업시대의 단단한 이정표가 되기를 기대한다고 강조했다.