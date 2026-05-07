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LG유플러스, 1분기 매출 3조8037억원…모바일 회선 증가 영향

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이지선 기자

승인 : 2026. 05. 07. 11:08

0508 LG U+, 1분기 영업수익 3조 8037억원 기록
LG유플러스 사옥./LG유플러스
LG유플러스가 2026년 1분기 연결재무제표 기준 매출 3조 8037억원, 영업이익 2723억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 단말매출인 서비스수익을 제외하고도 3조원 넘는 매출을 기록하면서 전 영역이 고르게 성장했다는 설명이다. 또한 가입자 순증 및 비용 효율화 작업으로 영업이익은 전년대비 6.6% 상승, 수익성이 개선되고 있다.

세부적으로 모바일 부문에서는 매출 1조6526억원을 기록하며 전년 대비 3.2% 상승했다. 모바일 가입회선이 지난해 같은 기간 대비 6.4% 성장하며 22만개 순증한 영향이다. MNO 가입회선은 2196만 7000여개, MVNO 가입회선은 896만 4000여개로 전년 동기 대비 각각 7.1%·4.7% 늘었다.

5G 핸드셋 가입자는 전년 대비 11.0% 늘어난 947만 3000명으로, 전체 핸드셋 가입자 대비 5G 보급률은 84.2%로 확대됐다. IoT 회선과 MVNO 회선을 제외한 'MNO 서비스 ARPU'는 3만 5646원으로 전년 동기 대비 0.3% 소폭 상승했다.

IPTV 및 인터넷 사업으로 구성된 스마트폰 부문에서는 전년 동기 대비 4.1% 증가한 6563억원의 매출을 기록했다. 인터넷 부문 매출은 3200만명으로, 1분기 6만2000명의 가입자가 늘었다. IPTV는 가입자가 2.8% 가량 늘면서 전년 대비 매출이 1.5% 증가했다.

아울러 AIDC 및 기업회선을 중심으로 하는 기업 인프라 부문 매출도 전년 동기 대비 6.3% 증가해 4356억원을 기록했다.

AIDC 사업이 기업인프라 부문 성장을 견인했다. 고객 소유 서버를 전문 센터 공간에 설치해 운영하는 코로케이션과 함께, DBO(설계·구축·운영) 매출이 늘어나며 전년 동기 대비 31.0% 증가한 1144억원을 달성했다. 솔루션 부문 수익은 1179억원으로 전년 동기 대비 0.8% 소폭 감소했으며, 기업회선 수익은 같은 기간 0.1% 줄어든 2033억원을 기록했다.

여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO)/최고리스크책임자(CRO)는 "LG유플러스는 통신 본업의 수익성 강화를 핵심 과제로 삼고, AX 사업의 경쟁력을 체계적으로 확보함으로써 안정적인 수익 구조를 구축해 나가고자 한다"며 "이러한 전략적 방향을 일관되게 추진해 중장기 성장을 가속화하고 기업 가치를 지속적으로 제고해 나갈 것"이라고 강조했다.
이지선 기자

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