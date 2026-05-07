한·미·일 3국, ‘초밀착 산업 동맹’ 강조…전성비 AI칩·SMR 공동개발 필요

생태계 확장 위한 실질적 인프라 공유

한미일 연대 속 민간 협력 전폭 강화

002_260507 한미일 산업협력 파트너십 강화 방안 0 이형희 서울상의 부회장(SK 부회장)은 한미일간 긴밀한 협력을 위해 민간 차원의 협력을 전폭적으로 강화하겠다고 강조했다. /대한상의

011_260507 한미일 산업협력 파트너십 강화 방안 0 왼쪽부터 권석준 성균관대학교 화학공학부 교수, 이세영 생성AI스타트업협회 협회장(뤼튼테크놀로지스 대표), 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장, 안홍준 한국인공지능·소프트웨어산업협회 AI산업본부장이 '한미일 AI 벤처 생태계 및 AI 인프라 협력 방안'이라는 주제로 토론을 하고 있다. / 대한상의

글로벌 공급망 재편과 중동 사태 장기화 등 복합 위기가 고조되는 가운데, 한국과 미국, 일본 3국이 인공지능(AI)과 에너지 등 미래 핵심 산업 생태계를 주도하기 위해 '초밀착 산업 동맹'을 구축해야 한다는 제언이 쏟아졌다.단순한 연대를 넘어 전성비·가성비를 극대화한 AI 데이터센터용 반도체 공동 개발과 소형모듈원전(SMR) 패스트트랙 도입 등 실효성 있는 산업 생존 전략과 공급망 안정화 방안이 시급하다는 분석이다.대한상공회의소와 한미협회는 7일 대한상의 국제회의장에서 '제6회 한미 산업협력 컨퍼런스'를 열고 한·미·일 3국의 미래 협력 과제를 집중 논의했다.이날 전문가들은 글로벌 AI 생태계 경쟁이 단순 성능을 넘어 전성비(전력 대비 성능)와 가성비(가격 대비 성능) 중심의 구조적 전환을 맞고 있다고 진단했다. 기조 발표에 나선 권석준 성균관대 교수는 "3국이 전성비 높은 AI 컴퓨팅 인프라 확보를 위해 기술 공동연구개발 플랫폼을 구성하고, 아시아판 아이멕(IMEC)과 같은 공동연구센터를 구축해 데이터센터 전용 시스템 및 메모리 반도체를 함께 개발해야 한다"고 주장했다.혁신 기업들의 생태계 확장을 위한 실질적 인프라 공유 방안도 화두에 올랐다. 뤼튼테크놀로지스의 이세영 대표는 유망 스타트업이 활용할 수 있는 '3국 공동 AI 인프라 허브' 구축을, 안홍준 한국인공지능·소프트웨어산업협회 본부장은 한국의 제조 데이터와 미국의 AI 모델, 일본의 제어 기술을 묶은 '피지컬 AI 테스트베드' 조성을 제안했다. 더불어 규제 분절화가 산업 발전의 리스크로 작용하지 않도록 민간 주도의 규제 상호운용성 확보가 필요하다는 지적도 나왔다.특히 중동 정세 불안으로 촉발된 글로벌 에너지 공급망 위기를 타개하기 위한 3국 공조의 필요성이 비중 있게 다뤄졌다. 막대한 전력이 소모되는 AI 시대에 에너지 안보는 곧 산업의 펀더멘털이자 생존 문제와 직결되기 때문이다.제인 나카노 미 전략국제문제연구소(CSIS) 수석연구원은 "한국과 일본이 미국의 액화천연가스(LNG) 수출 터미널 등 인프라에 공동 투자해 에너지 공급 안정성을 모색해야 한다"고 짚었다. 조홍종 단국대 교수는 각국의 인증 중복 심사를 줄이는 SMR 패스트트랙을 제안하며 "미국의 원천기술, 일본의 정밀 부품 및 금융, 한국의 시공 역량을 결합한 SMR 공동 진출이 필요하다"고 강조했다.산업계 역시 구조적 위기 돌파를 위한 민간 차원의 3각 연대에 힘을 실었다. 이형희 서울상의 부회장(SK 부회장)은 "최근 국제 통상 질서 재편 속에 수출 주도형 국가인 한일 양국은 구조적 도전을 극복하기 위해 합심할 유인이 커졌다"며 "이러한 공조가 한미일 3국 동맹 안에서 이뤄질 때 더 큰 안정성과 지속성을 가질 수 있는 만큼, 3국의 산업 생태계가 긴밀히 연결되도록 민간 차원의 협력을 전폭적으로 강화하겠다"고 말했다.최중경 한미협회장 역시 "한미일 산업협력은 인류 역사상 가장 강력한 산업동맹이 될 것"이라며 상호 이익과 균형을 바탕으로 한 정교한 공급망 공조를 당부했다.대한상의는 이번 컨퍼런스에서 도출된 제언을 토대로 일본 경제단체 등과 실무 협의를 이어가며 3국 간 산업 협력 체계를 한층 구체화해 나갈 방침이다.