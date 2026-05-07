EU, 美 자동차 관세 압박 속 무역협정 난항

미국발 관세 인상 압박 속 속도전 나선 EU 이사회

유럽의회 “강력한 안전장치 없는 합의는 불가”

clip20260507111614 0 2025년 7월 18일 벨기에 제브뤼헤 항구에 신차들이 주차되어 있다./로이터 연합

미국산 수입품에 대한 관세 철폐 합의를 마무리하기 위한 유럽연합(EU) 내 기구 간 협상이 속도를 내고 있으나 최종 타결까지는 추가적인 조율이 필요할 것으로 보인다고 로이터통신이 7일(현지시간) 보도했다.유럽의회 무역위원회의 베른트 랑게 위원장은 이날 성명을 통해 "집행위원회, 이사회, 의회 간 2차 3자 회담에서 긴급수입제한조치와 주요 규정 검토 부분에서 건설적인 진전이 있었다"면서도 "합의에 도달하기까지는 여전히 갈 길이 멀다"고 밝혔다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 1일 EU가 지난해 7월 스코틀랜드에서 체결된 합의를 준수하지 않았다는 이유로 유럽산 자동차·트럭에 관한 관세를 현행 15%에서 25%로 인상하겠다고 발표했다.EU 회원국 정부를 대변하는 EU 이사회는 미국의 추가 관세 보복을 피하기 위해 신속한 합의를 추진 중이다.관세 인상이 현실화할 경우 독일 등 자동차 수출 비중이 높은 국가들은 막대한 타격을 입을 것으로 예상된다. 카테리나 라이헤 독일 경제부 장관은 "미국 측 관계자들과 긴밀히 소통하며 도전에 응하고 있다"며 조속한 해결 의지를 밝혔다.반면 유럽의회는 속도보다는 '철저한 검증과 보호'를 강조하고 있다. 의회 측 협상단은 미국의 일방적인 정책 변경이나 합의 불이행에 대비해 즉각적인 관세 혜택 중단, 단계적 관세 인하 등 강력한 안전장치를 요구하고 있다.의회 내 최대 정파인 유럽 국민당(EPP)의 만프레드 베버 대표는 5월 내 최종 표결을 목표로 하고 있다고 전했으나, 의회 내 여러 정파들이 미국의 불확실한 행보를 이유로 강력한 안전장치를 요구하고 있어 최종 합의는 불투명한 상황이다.EU 이사회와 의회는 오는 19일 협상을 재개할 예정이다.