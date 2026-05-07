與 “종합특검, 지선 이후 숙의”…‘내란 핵심’ 정진석 재공천 규탄

"특검 내용·시점·절차, 시민·당원 의견 수렴해 원내 숙의 거칠 것"

개헌안 표결 野 압박 "참석 안 하면 불성립…불참 시 내일 본회의 재추진"

강준현 더불어민주당 수석대변인 /연합 0 강준현 더불어민주당 수석대변인 /연합

더불어민주당이 이른바 '종합특검' 관련 법안의 당내외 숙의 절차를 거쳐 6·3 지방선거 이후 처리하기로 했다. 민주당은 또한 오는 10일 '대한민국 국가정상화 선거대책위원회'를 출범하며 지방선거 체제로 전환한다.강준현 수석대변인은 7일 오전 국회에서 열린 기자단 티타임에서 종합특검 추진 시점과 관련해 "관련 법안은 시기와 절차 등에 대해 시민·당원의 숙의 절차를 거치고 원내 의원들의 숙의 과정을 하겠다"며 "시점은 지방선거 이후"라고 밝혔다.강 수석대변인은 공소취소 조항 등 법안 내용 수정 가능성에 대해서도 "내용을 포함해 원내에서 숙의 절차를 거칠 것"이라며 "국민의힘이 본질을 망각한 채 정쟁화를 일삼고 있는데, 지선 이후 충분히 의견을 수렴해 대응하겠다"고 말했다.오는 10일 출범하는 선대위 구성에 대해서는 외부 인사 영입 가능성을 시사했다. 강 수석대변인은 "상임선대위원장은 당대표가 당연직으로 맡지만, 외부 인사를 영입해 공동으로 맡기는 방안을 고민하고 있다"며 "AI 전문가나 젊은 전문가 등 다각도로 인물을 찾고 있다"고 설명했다. 선대위 명칭은 '대한민국 국가정상화 선대위'로 확정됐다.그는 최근 국민의힘의 공천 흐름에 대해 정진석 전 대통령비서실장의 공천 가능성을 두고 "정 전 실장은 내란 사태의 중심에 있던 사람"이라며 "윤석열 내란 정당답게 내란 맞춤형 재공천을 하고 있다. 국민께서 반드시 심판할 것"이라고 말했다.오늘 예정된 개헌안 본회의 표결에 대해서는 "오늘 국민의힘이 들어오지 않으면 의결 정족수(재적 3분의 2) 미달로 불성립된다"며 "국민의힘이 불참할 경우 내일 다시 한번 본회의 개의를 추진하는 것으로 알고 있다"고 전했다.영남권 지지율 격차 감소에 대해 지방선거 전략 관련 "다음 주 중 당 차원의 전략과 전술을 발표할 예정"이라며 "정책위의장이 광역별로 실리적이고 가능성 있는 공약을 후보들과 논의해 발표할 것"이라고 말했다. 울산 등 지역구 선거 연대 및 단일화 문제에 대해서는 "중앙당이 개입하지 않고 시도당 위원장의 주관하에 지역 판단에 맡기겠다"고 했다.한편 강 수석대변인은 무소속 출마를 선언한 김관영 전 전북지사의 복당 가능성에 대해 "당에 대한 기여도가 충족할 때 문이 열리는 것이지, 지금 같은 상황이라면 노코멘트하겠다"며 했다. 또한 당 지도부는 이번 주말 세종과 부산을 잇달아 방문해 후보 지원 사격에 나설 예정이다.