현대차, 상용 3총사 동시 출격…“물류 현장 겨냥한 상품성 진화”

마이티·파비스·엑시언트 새 단장…상용차 패밀리룩 완성

디지털 경험·ADAS 강화…승용차 수준 편의사양 확대

고하중·연비·내구성 개선 집중…수소전기트럭 경쟁력도 강화

260507 (사진5) 더 뉴 2027 마이티의 외장 이미지 0 더 뉴 2027 마이티의 외장./현대차

260507 (사진6) 더 뉴 2027 마이티의 내장 이미지 0 더 뉴 2027 마이티의 내장./현대차

260507 (사진3) 더 뉴 2027 파비스의 외장 이미지 0 더 뉴 2027 파비스의 외장./현대차

260507 (사진1) 더 뉴 2027 엑시언트 수소전기트럭의 외장 이미지 0 더 뉴 2027 엑시언트 수소전기트럭의 외장./현대차

260507 (사진2) 더 뉴 2027 엑시언트 수소전기트럭의 내장 이미지 0 더 뉴 2027 엑시언트 수소전기트럭의 내장./현대차

260507 (사진4) 더 뉴 2027 파비스의 내장 이미지 0 더 뉴 2027 파비스의 내장./현대차

현대자동차가 국내 상용차 시장을 이끄는 대표 모델 3종을 동시에 새롭게 선보이며 상품성 강화에 나섰다. 단순 연식변경 수준을 넘어 디자인과 디지털 경험, 내구성, 안전사양 전반을 개선하며 물류·운송 현장 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다.현대차는 7일 '더 뉴 2027 마이티', '더 뉴 2027 파비스', '2027 엑시언트'와 '더 뉴 2027 엑시언트 수소전기트럭'을 출시했다고 밝혔다. 상용차 전 라인업에 공통된 디자인 언어를 적용해 브랜드 정체성을 강화하고, 현장 실사용 환경에 맞춘 상품성 개선을 대거 반영했다는 설명이다.가장 큰 변화는 마이티다. 2015년 출시 이후 약 11년 만에 선보이는 부분변경 모델로 외관과 실내를 모두 손봤다. 전면부에는 3개의 크롬 라인과 'V'자 형상의 큐브 메쉬 패턴을 적용해 상용차 패밀리룩을 완성했고, LED 리어 콤비램프를 새롭게 적용해 시인성과 고급감을 높였다.실내에는 12.3인치 클러스터와 AVN 디스플레이를 적용해 디지털 사용성을 강화했다. 주행 성능 측면에서는 관성 주행 시 불필요한 엔진 부하를 줄이는 '어드밴스드 에코롤' 기능과 전자식 브레이크 제어 시스템(EBS)을 적용해 연비 효율과 제동 안정성을 높였다.현대차는 리어액슬 오일에 합성유를 적용해 교체주기를 기존 4만㎞에서 24만㎞로 늘렸고, 전 모델에 24V 90AH 대용량 알터네이터를 기본 적용해 샤시 활용성도 강화했다.파비스 역시 7년 만에 부분변경 모델로 돌아왔다. 새 모델은 '강렬한 대비와 기술적 대담함'을 콘셉트로 전면 디자인을 변경했고, 엑시언트와 통일감을 주는 루프 바이저를 적용해 존재감을 키웠다.특히 고하중 장거리 운송 수요를 겨냥한 '프레스티지 맥스' 트림이 새롭게 추가됐다. 프레임 높이와 두께를 키워 최대 8~8.5톤 적재 환경에서도 강성을 확보했고, 기존 6단 자동변속기를 9단으로 변경해 연비와 동력 성능을 개선했다.엑시언트는 실사용 환경을 고려한 내구성과 안전성 강화에 초점을 맞췄다. 덤프트럭에는 스플라인드 타입 디스크 브레이크를 적용해 정비성과 내구성을 높였고, 프론트 액슬 킹핀 부시와 가변 유량 조향 펌프 개선으로 장시간 운행 신뢰성을 강화했다.수소전기트럭 모델도 상품성을 끌어올렸다. 새 라디에이터 그릴과 크롬 가니쉬를 적용해 디자인 완성도를 높였고, 스마트 크루즈 컨트롤 스탑앤고, 고속도로 주행보조(HDA), 차로 유지 보조(LFA) 등 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 대거 탑재했다. 연료전지 시스템 개선과 Idle Stop & Go 기능 적용으로 전비 효율도 약 0.5% 향상됐다.현대차는 이번 상용차 3종에 공통으로 차세대 인포테인먼트 시스템(ccNC AVN)을 적용해 무선 소프트웨어 업데이트(OTA), 무선 안드로이드 오토·애플 카플레이 등을 지원한다. 후방카메라 화질 개선과 버튼 시동·스마트키, 전자식 파킹 브레이크(EPB), 풀오토 에어컨·히터 등 승용차 수준의 편의사양도 확대 적용했다.현대차는 상용차 출시를 기념해 다양한 마케팅 행사도 진행한다. 화물중개 플랫폼 '원콜' 이용 고객 가운데 마이티·파비스 출고 고객 선착순 100명에게 100만원 할인 혜택을 제공하며, 미쉐린 타이어 옵션 적용 차량 구매 고객에게는 타이어 쿠폰도 지급한다.현대차 관계자는 "마이티와 파비스, 엑시언트는 대한민국 물류와 건설 현장을 대표하는 모델"이라며 "고객 목소리를 적극 반영해 더욱 강인하고 스마트한 차량으로 진화시켰다"고 말했다.