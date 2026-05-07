한화 방산 3사, 美국방 고위인사단과 협력 방안 논의

6일 해리스 전 美태평양사령관 등 본사 방문

clip20260507131440 0 해리 해리스 전 미태평양사령관(오른쪽에서 세번째)과 미군 신임 장성 등 고위인사단이 서울 장교동 한화빌딩에서 간담회를 갖고 있다. /한화에어로스페이스

한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션 등 한화그룹 방산 3사가 해리 해리스 전(前) 미국 태평양사령관과 신임 장성 등 미국 국방 고위인사단과 한미 방산 협력 방안을 논의했다.7일 한화에어로스페이스는 전날 서울 장교동 한화빌딩에서 한미 방산 협력 간담회를 개최했다고 밝혔다.한화 방산3사 경영진은 그룹 방산 부문의 글로벌 사업 현황과 비전, 주요 무기체계의 역량을 소개했다. 또 지상·항공·해양 각 분야에서 한미 동맹에 기여할 수 있는 방안을 공유했다. 미 측 인사들은 한화의 방산 체계 역량에 높은 관심을 보였다.양측은 한화의 방위산업 역량이 한미 동맹의 핵심 축으로 부상하고 있다는 데 공감했다. 이들은 향후 협력 방안에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.해리 해리스 제독은 미 해군사관학교를 졸업하고 미 해군 태평양함대 사령관, 미 태평양사령관 등을 역임한 인도태평양 지역 안보의 핵심 인사로 꼽힌다. 2018년부터 2021년까지 주한미국대사를 지냈다. 현재는 국방대(NDU) 시니어 펠로우이자 주한미국상공회의소 명예회장으로 활동하고 있다.한화에어로스페이스 관계자는 "한미 동맹은 한화 방산 사업의 근간이며, 미국 현지에서의 투자·생산·기술 협력을 통해 양국 방위산업이 함께 성장하는 모델을 만들어 가겠다"며 "이번 간담회를 계기로 양측 고위 인사 간 신뢰를 다지고 구체적인 협력 의제를 적극 발굴해 나가겠다"고 말했다.