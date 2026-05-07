닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

정부, 다주택자 매물 유도 나선다…“5월 9일 토요일도 토지거래허가 접수”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260507010001453

글자크기

닫기

김다빈 기자

승인 : 2026. 05. 07. 14:03

이미지
서울 강남구 한 부동산 중개업소에 급매물 안내문이 게시되어 있다./연합뉴스
다주택자 양도소득세 중과 유예 조치가 종료되는 오는 9일 토요일에도, 정부가 토지거래허가 신청을 받기로 했다. 막판 거래 수요를 흡수해 시장 매물을 최대한 유도하려는 조치로 해석된다.

국토교통부는 이달 9일에도 서울시 총 25곳의 자치구와 경기도 해당 시·구청에서 토지거래허가 신청을 접수한다고 7일 밝혔다. 거래 당사자는 오전 9시부터 오후 6시까지 접수처를 방문해 관련 서류를 제출하면 된다.

이번 조치는 국토부와 서울시·경기도, 일선 허가관청 간 협의를 거쳐 마련됐다. 접수 대상은 다주택자 양도소득세 중과 유예 관련 허가 신청 건에 한정된다. 다만 서울시청과 경기도청, 수원·성남·용인·안양시청에서는 접수가 불가능하다.

시장에서는 정부가 양도세 중과 유예 종료 이전 거래를 최대한 마무리할 수 있도록 사실상 주말 행정 지원에 나선 것으로 보고 있다. 토지거래허가구역 내 거래는 계약 체결 이후에도 관할 지자체 허가 절차를 거쳐야 하는 만큼 평일 내 절차를 완료하기 어려운 사례가 적지 않았기 때문이다.

정부는 그동안 다주택자 양도세 중과를 한시적으로 유예하며 매물 출회를 유도해 온 바 있다. 여기에 주말에도 행정 지원을 이어가 세제 종료 전 시장에 나올 수 있는 매물을 최대한 끌어내겠다는 방침으로 풀이된다.
김다빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기