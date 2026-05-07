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정치 청와대

李 “국민성장펀드 22일 출시…첨단산업 과실 국민과 공유”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 05. 07. 14:35

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-4537>
이재명 대통령이 7일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 7일 "국민 참여형 국민성장펀드가 오는 22일부터 판매된다"며 "첨단 전략산업을 키우고 그에 따른 성장의 과실과 기회를 모두 국민과 함께 나누겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 여민관에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 "현재 세계는 미래 경제산업의 주도권을 두고 총성 없는 전쟁을 벌이고 있다"며 이같이 말했다.

청와대에 따르면 국민성장펀드는 국민이 첨단 전략산업 분야에 투자하고, 산업 성장에 따른 성과를 공유하도록 설계된 국민 참여형 펀드다.

이 대통령은 "첨단 산업 성장을 위한 국민의 적극적인 투자와 참여는 우리 산업에 새롭고 역동적인 활력을 제공하게 될 것"이라고 했다.

이 대통령은 국민성장펀드를 생산적 금융 확산의 계기로 삼겠다는 뜻을 분명히 했다. 그는 "국민과 성과를 공유하지 않는 성장은 지속 가능하지 않다"며 "국민성장펀드 조성이 생산적 금융을 확산하고 미래 첨단 산업 발전과 국민의 안정적인 자산 증식에 기여하는 든든한 마중물이 될 것"이라고 말했다.

이 대통령은 국민 참여 확대를 위한 홍보와 제도 점검도 주문했다. 그는 "보다 많은 국민들께서 모두의 성장을 향한 길에 동참하고 그에 따른 과실을 함께 나눌 수 있도록 남은 기간 홍보도 철저히 하라"며 "혹여 제도적 미비점은 없는지 잘 살펴달라"고 했다.
박영훈 기자

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