“돈으로 새치기하나”…놀이공원 우선탑승권 두고 온라인 갑론을박

롯데월드 0 /인터넷 커뮤니티

롯데월드의 우선탑승 서비스 매직패스를 둘러싸고 온라인에서 찬반 논쟁이 이어지고 있다. 일부 이용객들은 "돈으로 줄을 사는 시스템"이라며 상대적 박탈감을 호소한 반면, 다른 이용객들은 "시간을 돈 주고 구매하는 합리적 서비스"라고 반박했다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 롯데월드를 다녀온 뒤 매직패스 이용자들 때문에 불쾌감을 느꼈다는 글이 올라왔다. 작성자는 "한 시간 넘게 놀이기구를 기다리는데 매직패스를 사용하는 사람들이 계속 먼저 입장하는 모습을 보며 짜증이 났다"고 적었다.그는 "돈 주고 새치기하는 게 권리처럼 느껴졌다"며 "아이와 함께 갔는데 '왜 저 사람들은 먼저 타냐'는 질문을 듣고 괜히 미안한 마음이 들었다"고 토로했다. 이어 "비싼 자유이용권을 끊었는데도 몇 시간씩 줄을 서다 보니 제대로 즐기지도 못했다"며 "서민들이 박탈감을 느끼는 시스템 같다"고 주장했다.해당 글이 확산되자 댓글창에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 작성자의 의견에 공감했다. "자유이용권이라고 해도 실제로는 줄 서다가 하루가 끝난다", "놀이공원에서도 돈에 따라 경험이 달라지는 현실이 씁쓸하다"는 반응이 나왔다.매직패스를 옹호하는 의견도 적지 않았다. 한 누리꾼은 "새치기가 아니라 돈으로 시간을 구매한 것"이라며 "매직패스 구매자들이 있기 때문에 일반 이용권 가격이 상대적으로 낮게 유지될 수도 있다"고 주장했다. 또 "비행기 좌석이나 호텔 서비스처럼 비용에 따라 편의가 달라지는 것은 자연스러운 시장 원리"라는 의견도 이어졌다.놀이공원 운영 구조를 고려해야 한다는 반응도 있었다. 한 이용자는 "놀이공원은 안전관리와 유지비, 인건비가 많이 드는 시설"이라며 "더 많은 비용을 지불한 고객에게 추가 서비스를 제공하는 것은 당연하다"고 말했다. 실제로 일부 이용객들은 "시간이 부족한 가족 단위 방문객이나 지방에서 온 사람들에게는 매직패스가 효율적인 선택"이라고 평가했다.요금 체계 자체를 다양화해야 한다는 목소리도 나왔다. "놀이기구를 많이 타지 않는 사람들을 위한 입장권이나 부분 이용권이 필요하다", "자유이용권이라는 이름과 실제 이용 경험 사이 괴리가 크다"는 지적이다.